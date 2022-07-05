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Bakan Nebati tek tek açıkladı: Türkiye bunu merak ediyor! Enflasyon...

05.07.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temel öncelik olarak gördükleri enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakan 11 adımda enflasyonla mücadele için atılan adımları da paylaştı.

Bakan Nebati tek tek açıkladı: Türkiye bunu merak ediyor! Enflasyon...

Son açıklanan veriler sonrasında enflasyon rakamları yüzde 80’e dayanırken, yüzde 5 hedefi için atılan adımlara dair Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yeni bir açıklama geldi. Bakan Nebati sosyal medya hesabı Twitter’dan enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımların tablosunu paylaştı.

Bakan Nebati yaptığı paylaşımda, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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NEBATİ YÜKSELEN ENFLASYONUN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Bakan Nebati dün açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamaları sonrasında da, "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur" açıklamalarında bulunmuştu.

İŞTE 11 ADIMDA ENFLASYONLA MÜCADELEDE ALINAN KARARLAR

  • Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.

  • Yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 olarak belirlendi.

  • Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

  • Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

  • Arsa ve arazi teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

  • İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletildi.

  • Bu yılın ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 sübvanse edildi.

  • Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde yüzde 25'le sınırlandırıldı.

  • Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerinde dış ticaret tedbirleri devreye alındı.

  • Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere bu yıl 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi.

  • Enflasyonla mücadele timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
enfilesyon la ilgili timlerden bir örnek verirmisin ne yaptıklarını hangi holdinge hangi şirkete hangi toptancı ya ceza yazdıklarını....
huhahahaah nebatıye bak yaaa bravo cozmus isi birkac seneye enflasyon falan kalmaz

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