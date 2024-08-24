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Enflasyonun bilançosu ağır oldu... Bazıları çarkı borçla döndürüyordu! Şirketler teker teker iflas ediyor

MynetX MynetX
24.08.2024 15:32
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Türkiye ekonomisi yüksek enflasyonla mücadele ederken zor ekonomik koşullara dayanamayan şirketler kapanıyor. Artan maliyetler ve azalan alım gücü, en çok şirketleri vuruyor. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapanmaların daha da artacağına atıfla “önlem alınmalı” derken Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu yaklaşan durgunluğa dikkat çekti.

Enflasyonun bilançosu ağır oldu... Bazıları çarkı borçla döndürüyordu! Şirketler teker teker iflas ediyor

Yüksek enflasyon ile mücadele eden Türkiye ekonomisi zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik koşulların ağırlaşması en çok şirketleri vurduğu ise veriler ile göz önüne seriliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), dün yayımladığı güncel “Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri Haber Bülteni”ne göre Temmuz 2024’te, geçen yılın aynı ayına kıyasla kapanan şirket sayısı yüzde 39.8 artışla 2 bin 889 ve tasfiye edilen şirket sayısı yüzde 10.6 artışla 2 bin 902 adet oldu.

ŞİRKETLER KAPANIYOR!

Yılın ilk yedi ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 14.5 düşüşle 62 bin 389 adet olurken kapanan şirket sayısı yüzde 28.3 artışla 14 bin 828, tasfiye edilen şirket sayısı yüzde 3.8 artışla 15 bin 77 adede yükseldi.
Cumhuriyet'in haberine göre, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sıkı para politikası kapsamında faizlerin yükseltildiğini aktararak, “Bazı firmalar işi bırakma noktasına geldi. En önemli sorunlardan biri çalışan maliyetlerinin çok artması. İnsanların alım gücünün düşmesinin de etkisiyle işler azaldı. Dolayısıyla girişimciler cebinden para koyarak işleri devam ettirmek istemiyor. Bu nedenle kapanışların biraz daha hızlı arttığı bir dönem yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Ayrıca geçmişte de enflasyon mücadele dönemlerinde kapanmalar olduğunu anımsatan Zeytinoğlu, önlem alınmalı diyerek, "“Firmalarımızın ayakta durabilmesi önemli. KOBİ’lerin hem sayısı çok fazla hem istihdamları çok yüksek. KOBİ’lerin devreden çıkması işsizliğe de yol açacak" dedi.

"ŞİRKETLER ZOMBİ HALİNE GELİYOR"

Türkiye'deki şirketlerin büyük çoğunluğunun borçla çalıştığını aktaran Prof. Sadi Uzunoğlu ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kredileri kıstladığınız ve maliyetlerini yükselttiğiniz zaman bu firmalar artık faaliyet gelirleriyle faizlerini bile ödeyemez duruma geliyor. Kısacası yüksek faiz ortamı bu tür şirketleri zombi haline getiriyor. Bu programın kaçınılmaz bir sonucu durgunluk. Programı böyle uyguladığınız sürece, yani sadece talep yönünden olaya bakarsanız durgunluk gelmesi normal. Bu da birçok şirketin piyasayı terk etmesine neden olur. Zaten konkordato talep eden şirket sayısı yedi ayda 1554’e yükseldi”

165 MİLYAR TAKİPTE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) güncel haftalık verilerine göre 16 Ağustos (33. hafta) itibarıyla bankaların takipteki ticari ve diğer kredi alacakları 165.4 milyar liraya ulaştı. Bu rakam 2023 yılının sonunda 146.6 milyar lira, geçen yılın aynı haftasında ise 134.9 milyar liraydı. Ayrıca BDDK’nin aylık verilerine göre Haziran 2024 sonu itibarıyla sadece KOBİ’lerin takipteki kredileri 60 milyar liraya ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
iflas TOBB şirket
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