Enflasyonun üzerinde getiri cezbetti! Mevduat faizinde oranlar yükseldi! Tavan oranı verdi: 'Olağanüstü bir durum olmazsa...'

Son dakika: Mevduat faizleri yeniden yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Mevduatlarda enflasyonun üzerinde getiri dikkat çekti. Vatandaşların yatırım tercihinde mevduat faizi öne çıktı. Ortalama faiz aylık yüzde 48-52 aralığına çıktı. Ekonomist Hikmet Baydar, "Yıl sonuna kadar faizlerde yüzde 50’nin üzeri söz konusu olmayacaktır. Olağanüstü bir gelişme olmazsa yüzde 50 seviyesi tavandır." değerlendirmesini yaptı.

Milliyet'e konuşan Baydar, "Bankaların 1 milyon TL üzerine aylık yüzde 48-52 aralığında faiz verdiğini gözlemliyoruz. Burada önemli olan önümüzdeki süreç içerisinde faizlerin düşüşüne olan inançtır. Faizler düştüğünde bankalar topladıkları paraları kredi olarak, tahvil olarak değerlendirecekler. Bankalar mevduat faizlerini düşürme fırsatı bulacaktır." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLMAZSA YÜZDE 50 TAVAN"

Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Yıl sonuna kadar faizlerde yüzde 50’nin üzeri söz konusu olmayacaktır. Olağanüstü bir gelişme olmazsa yüzde 50 seviyesi tavandır. Bunun üzerinde bir faiz beklemiyoruz. Ekim ayı itibarıyla bir faiz indirimi beklentisi olabilir. Belki 1 puan, yarım puan mesaj vermek amacıyla piyasaya faiz indirimi cevabı verilebilir.

MEVDUAT FAİZLERİ DAHA FAZLA YÜKSELİR Mİ?

Önümüzdeki dönem içerisinde enflasyonda düşüş konusunda beklentiler arttıkça Merkez Bankası faiz indirmediği taktirde devlet tahvillerinde bu faiz düşüşü şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle bankalar bir miktar TL mevduata asılabilirler. Tahvil alımı yapmak ve yüksek faizli kredi vermek amacıyla bankaların mevduat faizlerini her an geçici olarak yükseltme ihtimali mümkündür.

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ

Yüzde 51 faiz veren bir bankanın 32 günlük net getirisi 41 bin 358 TL’dir. Dolayısıyla vade sonunda hesaptaki 1 milyon lira, 1 milyon 41 bin 358 TL olarak dönmüş olacaktır.