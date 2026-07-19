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Engelli araç alacaklar dikkat! Eylülde yeni uygulama devreye giriyor

Ticaret Bakanlığı, engelli araç ithalatı başvurularında e-Devlet üzerinden randevu sistemini eylülde devreye alacak. Başvurular planlı yürütülecek.

Engelli araç alacaklar dikkat! Eylülde yeni uygulama devreye giriyor

Engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithalatına ilişkin işlemlerde yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı, başvuru süreçlerini hızlandırmak ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla geliştirilen randevu sisteminin eylül ayından itibaren kullanılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, planlı ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesi için dijitalleşme odaklı çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

Engelli araç alacaklar dikkat! Eylülde yeni uygulama devreye giriyor 1

E-DEVLET ÜZERİNDEN RANDEVU ALINACAK

Mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşlar, gümrük vergisinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebiliyor. Bu kapsamda engelli komisyonlarının yaptığı değerlendirmelere yönelik başvurular ise e-Devlet üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Bakanlık, başvuruların daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla EAİS bünyesinde geliştirilen randevu sisteminin eylül ayında devreye alınacağını bildirdi.

Engelli araç alacaklar dikkat! Eylülde yeni uygulama devreye giriyor 2

HER BAŞVURUYA 10 DAKİKALIK DEĞERLENDİRME

Yeni uygulamayla birlikte komisyon değerlendirmeleri, e-Devlet üzerinden oluşturulacak randevular esas alınarak yapılacak. Her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanırken, başvuru sahibi engelli vatandaşlar kendilerine uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılabilecek.

Bakanlık, randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesini, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesini ve vatandaşların bekleme sürelerinin azaltılmasını hedefliyor.

Engelli araç alacaklar dikkat! Eylülde yeni uygulama devreye giriyor 3

DİJİTAL HİZMETLER GENİŞLETİLECEK

Açıklamada, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir biçimde ulaşmasını sağlayacak dijital uygulamaların hayata geçirilmeye devam edeceği belirtildi. Ticaret Bakanlığı, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Ticaret Bakanlığı randevu Engelli araç
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