ENGELLİ AYLIĞI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı sonrası engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL?

Engelli aylığı 2023 asgari ücret ara zammı hakkında yapılan son dakika açıklaması sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Engelli aylığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak duyurması sonrası merak konusu oldu. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni Engelli aylığı ne kadar oldu? İşte Engelli aylığı ile ilgili merak edilenler...

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Engelli aylığı asgari ücrete gelen zam sonrası merak edildi.

Bilindiği üzere, engelli aylığı yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için bin 738 TL olarak ödeniyordu.

Asgari ücrete gelen yüzde 34,04 zamla birlikte yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların maaşı 2330 TL'yeyükseldi.

ENGELLİ AYLIĞI 2023 BELLİ OLDU

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3 in 201 TL oldu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Asgari ücrete ara zan açıklandı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret brüt 13 bin 414 TL olurken net olarak 11 bin 402 TL oldu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



