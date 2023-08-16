ENGELLİ BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ 2023: Engellilere bireysel eğitim desteği ücreti ne kadar, başvuru nereden yapılır?

Engellilere bireysel eğitim desteği ücreti, Resmi Gazete'de yayımlanan "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette Engellilere bireysel eğitim desteği için sorgulama yapıyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe ilişkin detaylar ve engellilere bireysel eğitim desteği ücreti...

ENGELLİLERE BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?

Engellilere bireysel eğitim desteği ücreti değişti.

"2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.

ENGELLİLERE BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ AYLIK 3 BİN 147 LİRA OLDU

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya çıkarıldı.

ENGELLİLERE BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için ikamet edilen ilçede bulunan MEB’e bağlı Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) başvuruda bulunulması ve bireyin eğitsel tanılamasının yapılması gerekmektedir.

Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanılamasıyla ilgili ilk başvuru; okul yönetimi, veli ya da zihinsel engeli olmayan 18 yaşından büyük bireyin kendisi tarafından; resmİ kurumlarda bakım ve barınma hizmetinden yararlanan bireyler için kurumun resmî yazı ile görevlendireceği personel tarafından RAM’a yapılır.

Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler RAM’larda oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılır.

