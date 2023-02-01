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Engelli evde bakım maaşı 2023: Evde bakım ücreti ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşından kimler faydalanabilir?

01.02.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım ücreti kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Evde bakım hizmeti alan vatandaşlar engelli bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu araştırıyorlar. 2023 yılı memur ve emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında evde bakım maaşı da artırıldı. Peki evde bakım ücreti ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşından kimler faydalanabilir? İşte konuya dair detaylar...

Engelli evde bakım maaşı 2023: Evde bakım ücreti ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşından kimler faydalanabilir?

Evde bakım ücreti alan vatandaşlar 2023 yılı maaş tutarını merak etmeye başladı. Evde bakım hizmeti alanların faydalanabildiği ödemede yeni tutar belli oldu. Ödeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından veriliyor. Memur ve emekli maaşlarına gelen yüzde 30'luk zam artışının ardından evde bakım ödeneklerinde de değişiklik yaşanacak. Peki evde bakım ücreti ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşından kimler faydalanabilir? İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım ücreti 2023 yılı memur ve emekli maaş zamlarının ardından merak edildi. Bakım ücretlerinde de artışa gidildi.

Bu artışa göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı 2023 yılında yeni zamlı tutarla 4 bin 336 TL olarak ödenecek.
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Bu ödenekler memur maaş katsayısına gelen zam kadar artıyor. Bu katsayı artışı da memur ve memur emeklilerine yapılan zam kadar oluyor.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.

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Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor.

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evde bakım hizmeti evde bakım maaşı

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