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Engelli memur alımları 2021... Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri! Kamuya engelli memur alımları, atama tarihleri ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2021 08:57 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay içerisinde hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda atama yapılacağının müjdesini veren Bakan Selçuk, 1093 engelli memur alımı yapıldığını açıkladı. Engelli memur başvuru tarihleri 13 Ocak itibari ile başladı. Peki engelli atamaları ne zaman olacak? 2021 engelli memur atamaları hangi EKPSS puanıyla olacak?

Engelli memur alımları 2021... Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri! Kamuya engelli memur alımları, atama tarihleri ne zaman?

Son dakika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ocak 2021'de engelli memur alımı için açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlıklarının koordinasyonunda ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde "Ocak başında engelli atamalarımızı gerçekleştireceğiz" demişti. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre 2021 Ocak ayında engelli memur alımları için ilk atama gerçekleştirilecek. Peki 2021 engelli atama tarihleri nedir? 2021'de ne zaman engelli memur alınacak?

2021 ENGELLİ MEMUR BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamanın ardından binlerce engelli vatandaş 2021 engelli memur alımı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak araştırması yapıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde video görüşmesiyle bir toplantı yaparak, engelli memur alımları 2021 için; "İnşallah Ocak başında engelli atamalarımızı gerçekleştireceğiz" diyerek engellilere atama müjdesi vermişti. Bakan Selçuk'tan yeni bir yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS puanına göre alım yapılacağı belirtilerek şu bilgiler yer aldı;

"Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan tercih kılavuzuna göre gerçekleştirebilecek.

Adayların, tercih kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak saat 23.59'a kadar yapabilecek."

ENGELLİ MEMUR ATAMALARI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bakan Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak saat 23.59'a kadar uzatıldığına değinerek, "Gençlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tercih işlemleri 19 Ocak'a kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı. Engelli memur adaylarının başvurularını 19 Ocak 2021 Salı gününe kadar yapması bekleniyor.

EKPSS MEMUR ATAMA BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın resmi internet sitesi olan "https://www.ailevecalisma.gov.tr" adresinden yapılacak. EKPSS memur atama tercihleri başvurusu ise "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Ayrıca Bakan Selçuk açıklamasında, bu ay içinde şehit yakını ve gazilerin de kamuya yerleştirmesinin yapılacağını kaydetti.

2021 ENGELLİ MEMUR ALIMI AÇIK KADRO SAYISI BELLİ OLDU MU?

2021'de engelli memur atama sayısı ne kadar olacak sorusu uzun zamandır adayların gündeminde. Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamalarda kamuya 6 bin engelli memur alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bakan Selçuk son yaptığı açıklamasında 1093 engelli memur alınacağını bildirdi. Öte yandan Bakan Selçuk'un geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamaya göre engelli memur atamalarının 2021 yılında devam edeceği öngörülüyor. Engelli memur alımı açık kadro sayısına ilişkin açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

BAKAN SELÇUK MÜJDEYİ 3 ARALIK'TA VERMİŞTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde video görüşmesiyle bir toplantı yaparak, engelli memur alımları 2021 için şu açıklamayı yapmıştı;

"Kamu dâhil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğunu getirdik. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar yoluyla engelli kontenjanımızdaki oranını yıldan yılda doluluğu arttırdık. Şu anda kamu kurum ve kuruluşlarımız kontenjanımızdaki doluluk oranı yükselmiş durumda. Uyguladığımız istihdam politikaları neticesinde bugüne kadar 405 bine yakın engelli kardeşimizi iş hayatıyla buluşturduk. Engelli kardeşlerimizin iş becerileri, yetenekleri ve becerileriyle uyumlu işlere yerleştirilmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda İŞKUR’un Engelli İş Koçluğu uygulaması ile de yaklaşık bin engellimize sürdürülebilir istihdam sağladık. Bu modelimizin yaygınlaştırılması önemli. Engelli kardeşlerimizi kendi beceri setlerine uygun yerlerde istihdam edebilmemizi kolaylaştırıyoruz. Özel sektör iş birliği ile İşe Katıl Hayata Atıl Projesi’ni başlattık. 96 bini aşkın engelli kardeşimiz özel sektörde çalışıyor" diye konuştu.


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