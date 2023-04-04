Engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? EKPSS ile 2023 engelli öğretmen atama tarihi!

Engelli öğretmen atama başvurusuna ilişkin detaylar merak edildi. Başvuru süreci 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte engelli öğretmen atama tarihi...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Engelli öğretmen atamaları için başvurular “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.

Ön başvuru aşamasında başvuru yapmayan kişiler, Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacak.

Adaylar; ön başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle atama takviminde belirtilen süre içerisinde gerçekleştirecekler.

Engelli öğretmen atamaları için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlandı. Başvuru süreci, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak.

Engelli öğretmen atamaları için tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

BAKAN ÖZER'DEN ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. 2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her 2 yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak.''

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Engelli öğretmen atamaları 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU EKRANI

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU EKRANI

