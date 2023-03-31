ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TARİHİ 2023: Engelli öğretmen atamaları ne zaman, başvuru tarihi ne? İşte ÖSYM EKPSS ile başvuru ekranı!

Engelli öğretmen atama tarihi ile ilgili araştırmalara Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. Bakan Özer, 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacaklarını belirtti. İşte Bakan Özer'in açıklaması ile engelli öğretmen atama tarihi ve detaylar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TARİHİ BELLİ OLDU!

Engelli öğretmen atamasına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Özer şu ifadelere yer verdi:

"25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak.

Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru MEB'in internet adresinden ilan edilecek.

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