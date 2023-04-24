ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2023: Engelli öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Sonuç sorgulama ekranı!

Engelli öğretmen atama sonuçları bu hafta erişime açılacak. 15 Nisan itibarıyla 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanların başvuru süreci tamamlandı. Bilindiği üzere atamalar adayların tercihi ve lisans EKPSS puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak. Engelli öğretmen atama sonuçları merak konusu oldu. İşte Engelli öğretmen atama sonuçları ekranı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Engelli öğretmen atama sonuçları 25 Nisan 2023 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlanacak.

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

ENGELLİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI

Engelli öğretmen atama sonuçları 25 Nisan 2023 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden duyurulacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

