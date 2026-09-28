Engelli vatandaşlara devlet desteği: Maaş, araç ve konutta avantaj

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, engelli bireylere çeşitli alanlarda sağlanan destekleri tek tek anlattı.

MAAŞTA VERGİ İNDİRİMİ

Engellilik indirimi, ücretli çalışan engelli vatandaşların yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan çalışanları ve belirli şartları taşıyan serbest meslek mensuplarını kapsıyor.

Sağlık kurulu raporuyla belirlenen çalışma gücü kaybına göre engellilik üç dereceye ayrılıyor. Çalışma gücünün en az yüzde 80'ini kaybedenler birinci, yüzde 60'ını kaybedenler ikinci, yüzde 40'ını kaybedenler ise üçüncü derece kapsamında değerlendiriliyor.

İsa Karakaş, belirlenen dereceye göre uygulanan vergi indiriminin çalışanın vergi matrahından düşüldüğünü ve bunun gelir vergisi kesintisini azaltarak net ücrete yansıdığını belirtiyor.

ARAÇ ALIMINDA ÖTV VE MTV AVANTAJI

Engelli vatandaşlara sağlanan önemli kolaylıklardan biri de araç alımında uygulanan ÖTV istisnası.

Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, sağlık kurulu raporunda engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar, gerekli diğer şartları taşımaları halinde araç alımında ÖTV istisnasından yararlanabiliyor. Yüzde 90'ın altında engeli bulunan ortopedik engelliler için ise özel tertibat ve sürücü belgesine ilişkin şartlar aranıyor.

ÖTV istisnasıyla alınan veya engelliliğe uygun şekilde düzenlenen araçlarda belirli koşullarla Motorlu Taşıtlar Vergisi de uygulanmıyor.

TEK KONUTA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Engelli vatandaşlara konut konusunda da vergi avantajı sağlanıyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olan engelli vatandaşlar, şartları karşılamaları halinde sıfır oranlı bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.

Karakaş, bu uygulamada konutun mutlaka engelli vatandaş tarafından kullanılması şartının bulunmadığını, gerekli koşulların sağlanması halinde kiraya verilen tek konut için de avantajdan yararlanılabileceğini aktarıyor.

SU FATURASI VE İLETİŞİM HİZMETLERİNDE İNDİRİM

Destekler vergi avantajlarıyla sınırlı kalmıyor. Belediyeler tarafından engelli vatandaşlara yönelik su faturası indirimleri uygulanabiliyor. Ayrıca internet, sabit telefon ve GSM operatörlerinde de engellilere özel tarife ve kampanyalar bulunabiliyor.

Engellilerin kullanımına yönelik bazı araç, gereç ve tıbbi cihazların yurt dışından getirilmesinde de belirli şartlarla gümrük vergisi muafiyeti uygulanıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenlerin yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık kurulu raporu alması gerekiyor. Ardından gerekli belgelerle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuru yapılabiliyor.

Vergi indirimi belgesinin alınmasının ardından belge işverene iletilerek uygulamanın maaşa yansıtılması sağlanıyor. Emlak vergisi avantajından yararlanmak isteyen vatandaşların ise bağlı oldukları belediyeye başvurması gerekiyor.

İsa Karakaş, engellilere yönelik desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru öncesinde güncel mevzuat ve şartları kontrol etmesinin önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi