English Home markalı ürün piyasadan toplatılıyor! Bakanlık o riski tespit edince hemen müdahale etti

Ticaret Bakanlığı sahada piyasada bulunan ürünlerin denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan veya bu riski bulunduran ürünlerin toplatılmasına karar veren Bakanlık, yeni bir ifşayı daha duyurdu. English Home markasına ait olan çubuklu oda kokusunun toplatılmasına karar verildi.

Karara gerekçe olarak ürünün yanık ve yaralama riski taşıdığı ifade edildi. Bakanlık, ürünün güvensizlik nedeni olarak şu sözleri kullandı:



"Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır"

Ürün ile ilgili 10 Haziran 2025 tarihinde önlem alındı. Bakanlık, çubuklu oda kokusunun taşıdığı risklerden dolayı piyasa arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.