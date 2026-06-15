Enpara uygulaması çöktü mü? Kullanıcılar giriş yapamıyor

Enpara mobil uygulaması üzerinden para transferleri, kart işlemleri, ödemeler, hesap ve yatırım işlemleri, QR ödeme ve diğer birçok işlem yapılabiliyor. Bazı kullanıcılar, Enpara mobil uygulamasında sabah saatlerinden itibaren erişim problemi yaşandığını belirtti.

Mobil bankacılık üzerinden para transferi, ödeme, kart işlemleri ve yatırım işlemleri yapmak isteyen kullanıcılar uygulamaya giriş sırasında hata mesajlarıyla karşılaştı.

KULLANICILAR HATA MESAJIYLA KARŞILAŞTI

Mobil uygulamaya giriş yapmaya çalışan bazı müşteriler, işlemlerini tamamlayamazken ekranda "Üzgünüz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısının görüntülendiğini belirtti.

Kullanıcılar, özellikle giriş ekranının uzun süre yüklenmediğini ve uygulamanın yanıt vermediğini ifade etti.

SORUN SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Kullanıcı paylaşımlarına göre erişim sorunu yaklaşık saat 10.30'dan itibaren etkisini göstermeye başladı. Bazı müşteriler uygulamaya sorunsuz şekilde erişebildiklerini belirtirken, bazıları ise giriş ve işlem yapma konusunda problem yaşadığını aktardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kesinti ve hizmet aksaklıklarını takip eden platformlarda da Enpara ile ilgili bildirimlerde artış görüldü. Sorunun nedeni ve ne zaman giderileceğine ilişkin banka tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelmesi halinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.