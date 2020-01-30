FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EP Akademi - Müşterilerin küçük otellerden beklentisi hijyen

EP Akademi - Müşterilerin küçük otellerden beklentisi hijyen

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

  - Eczacıbaşı Profesyonel bünyesinde yer alan EP Akademi’nin yöneticisi Gökçe Yılmaz,”Yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki, son yıllarda müşteri ihtiyaç ve beklentileri sürekli değişim gösterse de değişmeyen tek kriter temizlik ve hijyen”dedi.

EP Akademi - Müşterilerin küçük otellerden beklentisi hijyen

İstanbul, 30 Ocak (DHA) - Eczacıbaşı Profesyonel bünyesinde yer alan EP Akademi’nin yöneticisi Gökçe Yılmaz,”Yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki, son yıllarda müşteri ihtiyaç ve beklentileri sürekli değişim gösterse de değişmeyen tek kriter temizlik ve hijyen”dedi.
Türkiye Küçük Oteller Derneği’nin buluşması Hocapaşa Kültür Merkezi’nde yapıldı. Buluşmaya katılan küçük otellerin yetkilileri 2020 yılına ilişkin öngörülerini paylaşarak sezonu karşılarken, Eczacıbaşı Profesyonel de müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillenen danışmanlık ve destek hizmetleriyle ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdi.
Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmelere ve sektör profesyonellerine uzaktan eğitim ile de ulaştıklarını söyleyen Yılmaz, “2019 itibariyle 220 işletmeden yaklaşık 1,000 kayıtlı üyesi bulunan EP Uzaktan Eğitim Programı ile küçük-büyük tüm sektör paydaşlarına temizlik ve hijyen konularında merak ettiklerini online olarak öğrenme imkanı sunuyoruz. Müşteri memnuniyetinin ve daha sonrasında sadakatinin sürdürülebilir olmasının yolu hijyen ve temizliğe verilen önemden geçiyor” dedi.
EP Uzaktan Eğitim Programı ile sektör çalışanlarına bilgiye diledikleri zaman online olarak ulaşma imkanı verirken, uzmanlık alanlarını da geliştirme fırsatı sağladıklarını da ifade eden Yılmaz, “Günümüzde müşterinin tercih kriterleri arasında hijyen standartları bu kadar önemli hale gelmişken, biz de sunduğumuz online ve uzaktan eğitimlerle hijyen ile ilgili tüm bilgimizi ve deneyimlerimizi üyelerimize aktarıyoruz. Bu bilgiler küçük otellere maliyetlerinde tasarruf sağlarken hem itibarlarına hem de personellerine de artı bir değer katıyor” diye ekledi. (Fotoğraflı)

EP Akademi - Müşterilerin küçük otellerden beklentisi hijyen

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Merkez Bankası rezervleri azaldıMerkez Bankası rezervleri azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

Dev şirketler kepenk kapatıyor!

Dev şirketler kepenk kapatıyor!

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vergi daireleri 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 19:00'a açık olacak

Vergi daireleri o saate kadar açık!

Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2020 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.2 (2)

Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2020 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.2 (2)

Samsun’da 2019 yılında İŞKUR ile 29 bin 292 kişi işe yerleşti

Samsun’da 2019 yılında İŞKUR ile 29 bin 292 kişi işe yerleşti

Burkay: “Bursa, en yüksek dış ticaret fazlası veren kent kimliğini koruyor”

Burkay: “Bursa, en yüksek dış ticaret fazlası veren kent kimliğini koruyor”

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Korona virüsü madencilik sektörünü de vurdu

Korona virüsü madencilik sektörünü de vurdu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.