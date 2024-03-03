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EPDK'dan depolama tesisleri için yeni karar!

03.03.2024 15:23
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EPDK bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarifelerde değişikliğe gitti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK'dan depolama tesisleri için yeni karar!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketinin Antalya ve Kocaeli'deki depolama tesislerine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin depolama lisansı kapsamında faaliyet gösteren "Antalya Depolama Tesisi" ve Kocaeli 'deki "Yarımca Depolama Tesisi"ne ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Buna göre, Antalya Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 lira, motorin için 0,37 lira olacak. Teslim alma hizmet bedeli de benzin ve motorin türleri için 13,87 lira olarak uygulanacak.

Yarımca Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 lira, motorin için 0,37 lira olacak. Teslim alma hizmet bedeli olarak da benzin ve motorin türleri için 13,87 lira, deniz yakıtı için 9,49 lira ödenecek.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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EPDK değişiklik depolama
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