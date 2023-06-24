FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EPDK'dan elektrik faturası kararı! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Tarife tablosu değişti

EPDK'dan elektrik faturası kararı! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Tarife tablosu değişti

24.06.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre konutlarda ilk kademede bulunan aboneler için kilovatsaat fiyatı 134,1070 kuruş olarak açıklandı. Ticarethane abonelerinin tarifesinde ise elektriğin kilovatsaat fiyatı 233,2299 kuruş oldu.

EPDK'dan elektrik faturası kararı! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Tarife tablosu değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş oldu.

TİCARETHANE ABONELERİ TARİFESİ

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 233,2299 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,5794 kuruş olarak belirlendi.

SANAYİ BONELERİ İÇİN FİYAT BELLİ OLDU

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5924 kuruş olması kararlaştırıldı. Yeşil tarifede de kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi.

1 (167)

DEPREM BÖLGESİNDE AVANS ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Öte yandan EPDK, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 30 Eylül'e kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi veya piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.

Erteleme uygulaması, 01 Temmuz'dan itibaren 30 Eylül'e kadar geçerli olacak ve avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları yükselirken yeni bir para rejimi hazırlığı…Altın fiyatları yükselirken yeni bir para rejimi hazırlığı…
Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktıŞimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...
Anahtar Kelimeler:
Elektrik faturası

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da sıcak saatler! Wagner kurucusu Prigojin Rostov'da: 'Şoygu ve Gerasimov'u buraya istiyoruz'

Rusya'da sıcak saatler! Wagner kurucusu Prigojin Rostov'da: 'Şoygu ve Gerasimov'u buraya istiyoruz'

Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit geldi

Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de

İhtiyaç kresidisi faizleri de değişiyor!

İhtiyaç kresidisi faizleri de değişiyor!

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan kritik toplantı! Süreç başladı...

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan kritik toplantı! Süreç başladı...

Bakan Şimşek'ten, kara parayla mücadelede kararlılık vurgusu

Bakan Şimşek'ten, kara parayla mücadelede kararlılık vurgusu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.