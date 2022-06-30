FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EPDK duyurdu! 3 bin 750 liraya çıktı... 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek!

EPDK duyurdu! 3 bin 750 liraya çıktı... 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek!

30.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 750 liraya yükseltti. 18 Mayıs tarihli kurul toplantısında gün öncesi ve dengeleme piyasasında azami fiyat limitini 2 bin 750 lira olarak belirleyen kurum, 28 Mayıs’ta aldığı karar ile gün öncesi ve dengeleme piyasasında azami fiyat limitini 3 bin 200 liraya çıkarmıştı.

EPDK duyurdu! 3 bin 750 liraya çıktı... 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 18 Mayıs’tan buyana gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat limitlerini üçüncü kez artırdı.

EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 750 lira olarak uygulanacak.

Söz konusu değişiklik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

EPDK mayıs ayında, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 200 lira olarak belirlemişti. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?
Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklamaAdana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama
Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Asgari ücrete zamda kritik gün!

Asgari ücrete zamda kritik gün!

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.