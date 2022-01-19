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EPDK duyurdu! İşte elektrik faturası hesaplama formülü

19.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektrik faturalarıyla ilgili önemli açıklama geldi.EPDK, mevcut faturalarda 2021 Aralık ayını kapsayan tüketimin eski tarife, 2022 Ocak'taki tüketimin yeni tarifeden hesaplandığı bilgisini verdi. Dönem faturasında yalnız Ocak tüketiminin günlük 5 kilovatlık bölümü indirimli olarak hesaplandığını bildirdi.

EPDK, "Elektrik Fatura Hesaplamasında Kıst ve Kademe Uygulaması" başlıklı bir duyuru yayımladı.

Son dönemde tüketici şikayetlerine yol açan elektrik tüketiminin faturalandırılmasına ilişkin bir açıklama yayınlayan kurum, faturalandırmanın Aralık ve Ocak aylarına ilişkin tüketimlerinin eski ve yeni tarife üzerinden yapılacağını örnekle açıkladı.

"Kıst uygulaması kapsamında, perakende elektrik satış şirketleri faturaya esas tüketimlerin kapsadığı döneme, başka bir deyişle ilk okuma tarihi ile son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre ortalama birim bedeli hesaplayarak faturaları bu birim bedellere göre düzenlemektedir. Örneğin mevcut dönemde, fatura döneminin 2021 Aralık ayını kapsayan tüketimleri eski tarife üzerinden, fatura döneminin 2022 Ocak ayını kapsayan tüketimleri yeni tarife üzerinden hesaplanmaktadır" denilen açıklamada, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan 32 günlük bir faturanın nasıl hesaplandığı şu şekilde anlatıldı:

"Faturaya esas ilk okuma tarihi 16 Aralık 2021 ve son okuma tarihi 17 Ocak 2022 olan bir tüketicinin fatura dönemi 32 günden oluşmaktadır. Yukarıda yer verilen Usul ve Esaslar gereğince gün ortasında yapıldığı kabul edilen ilk ve son okumalara göre, eski tarifeye konu gün sayısı 15,5 yeni tarifeye konu gün sayısı ise 16,5 olmaktadır. Bu dönemde, 170 kWh elektrik tüketimi olan bir tüketici için, ortalama 5 kWh/gün değerine kadar olan 160 kWh’lik (32×5=160) tüketimin Aralık ayına düşen kısmına Aralık ayı için belirlenen tarife, Ocak ayına düşen kısmına Ocak ayı için belirlenen düşük kademeli tarife; kalan 10 kWh tüketimin Aralık ayına düşen kısmına Aralık ayı için belirlenen tarife, Ocak ayına düşen kısmına Ocak ayı için belirlenen yüksek kademeli tarife uygulanmaktadır. Söz konusu miktarlara esas birim fiyatlar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Düşük kademedeki 160 kWh’lik tüketim için birim fiyat; Aralık ayı birim fiyatı × (15,5)/32 + Ocak ayı düşük kademe birim fiyatı × (16,5)/32

Yüksek kademedeki 10 kWh’lik tüketim için birim fiyat; Aralık ayı birim fiyatı × (15,5)/32 + Ocak ayı yüksek kademe birim fiyatı × (16,5)/32 olmaktadır."

Açıklamada, "Nihai fatura bedeli kontrolü de Kurumumuz internet sitesinde yer alan Fatura Hesaplama Modülü ile yapılabilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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