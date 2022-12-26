EPDK duyurdu! Yüzde 84 zam geldi, fiyatlar yeni yıldan itibaren değişecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararla, doğal gaz hizmet bedeline 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 84 oranında zam yapıldı.

KDV hariç olarak tespit edilen yeni tavan fiyatlar şöyle:

Abone bağlantı bedeli: 2.135 TL

İlave abone bağlantı bedeli: 1.857 TL/100m2

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 1.457 TL (ilk 100m için)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 9 TL (ilave her 1m için)

Güvence bedeli kombi: 1.352 TL/adet

Güvence bedeli soba: 1.199 TL/konut

Güvence bedeli merkezi sistem: 1.199 TL/BBS

Güvence bedeli ocak: 77 TL

Güvence bedeli şofben: 153 TL

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 684 TL

Sayaç açma kapama bedeli: 66 TL

Servis kutusu söküm bedeli: 581 TL

İç tesisat işlem bedelleri:

G4, G6 tip sayaçlar: 116 TL/adet

G10, G16, G25 tip sayaçlar: 218 TL/adet

G40, G65, G100 tip sayaçlar: 433 TL/adet

G160, G250, G400 tip sayaçlar: 660 TL/adet

G400’den büyük tip sayaçlar: 889 TL/adet

Kolon hattı: 116 TL

Ön proje: 39 TL

DOĞAL GAZ BAĞLANTISI BULUNAN ADRESTEN İKİNCİ DEFA BAĞLANTI BEDELİ ALINMAYACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, daha önce alınan kararla yayımlanmıştı.

Karar göre, abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilecek ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamayacak.

Servis hattının yapımına başlanmamışsa talep sahibinin başvurusuyla 5 iş günü içinde abone bağlantı bedeli iade edilecek.

Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli tahsil edilmişse bu bedel tekrar alınamayacak.

Abone bağlantı bedelini taksitler halinde ödemeyi talep eden müşterilere, kredi kartına en az 3 eşit taksit yapılacak.

İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılabilecek.

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden, abonelerin tercihlerine göre nakit veya kredi kartına, peşin ya da taksitli olarak bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli tahsil edebilecek ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmayacak.

Ayrıca, herhangi bir gerekçeyle abonelik sırasında güvence bedeli alınmamışsa daha sonra aynı adres için yeni sözleşme yapılana kadar bu bedel talep edilemeyecek. (AA)

