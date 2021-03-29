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EPGİS'ten motorin ve benzine zam açıklaması: Pompa fiyatına yansımayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 17:37 | Son Güncelleme

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 19 kuruş, benzine ise 14 kuruş zam yapıldı. Yapılan zamlar pompaya yansıtılmayacak.

EPGİS'ten motorin ve benzine zam açıklaması: Pompa fiyatına yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 19, benzinin litre satış fiyatına 14 kuruş zam yapıldı. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV'den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

MOTORİNE ZAM

Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6,45 liradan, Ankara'da 6,51 liradan, İzmir'de ise 6,54 liradan satılacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,09 liradan, Ankara'da 7,15 liradan, İzmir'de ise 7,18 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

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