Erdoğan ‘bazı sıkıntılar var’ demişti: Deprem bölgesine 5 milyon litrelik akaryakıt tedariki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki akaryakıt sorununa ilişkin canlı yayında açıklamada bulundu. Erdoğan, “Akaryakıtta bazı sıkıntılar var” derken, “Onları da peyderpey aşıyoruz” ifadelerini kullandı. Deprem bölgesinde bulunanların yakıt sıkıntısı çekmemesi çalışmalar devam ederken AFAD ve kamu kurumlarına 5 milyon litrelik akaryakıt ikmal desteği sağlanacağı duyuruldu.

DEPREM BÖLGESİNE AKARYAKIT İKMALİ

Petrol Ofisi, 10 ilde etkili olan depremin ardından bölgede arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik akaryakıt tedarik süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamasında, “AFAD'a sunulmak üzere 5 milyon litrelik akaryakıt ikmalini on ilimizdeki istasyonlarımızda otomasyon sistemimizde ihtiyaca göre kademeli olarak tanımlayarak bilabedel gerçekleştiriyoruz. Grup olarak Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla AFAD’ın da dahil olduğu 5 bin 600’den fazla kamu kurumunun yaklaşık 100 bin aracına yakıt ikmali yapıyoruz” denildi.

UÇAKLARA JET YAKITI SAĞLANACAK

Karasal tedarikin yanında en önemli öncelik olarak havalimanlarına JetA1 yakıtı da tedarik edileceği bildirilen açıklamanın devamında, “Adana ve Gaziantep’teki ikmal merkezimiz de bu yönde tam kapasite ile hizmet vermektedir. Terminallerimizden deniz yolu ile akaryakıt tedarik operasyonu kapsamında gemilerimiz kesintisiz olarak faaliyettedir” ifadelerini kullanıldı.



