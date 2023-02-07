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PÜİS'ten akaryakıt kararı: Deprem bölgesinde benzin ve motorine 1.30 TL indirim

07.02.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısı yapılacak indirimin Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu. Deprem bölgesinde bulunanlar bugünden itibaren motorin ve benzinin litresini yaklaşık 1 lira 30 kuruş indirimli alacak.

PÜİS'ten akaryakıt kararı: Deprem bölgesinde benzin ve motorine 1.30 TL indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde bulunanların yakıt sıkıntısı çekmemesi için çalıştıklarını kaydetti. Sektörün tüm paydaşları ile teyakkuzda olduklarını ifade eden Okumuş, bu süreçte kötü hava ve yol şartları nedeniyle yakıt alamayan üye bayilerin mutlaka PÜİS'e ulaşmaları çağrısında bulundu.

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Türkiye'nin depremler sonrası çok zor günlerden geçtiğine işaret eden Okumuş, "Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde yapılacak indirimin, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ikmal sıkıntısı nedeniyle mağdur olmamaları için ilgili kamu kurumları ve dağıtım şirketlerinin temsilcileri olan PETDER ve ADER Başkanları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda deprem bölgesinde bugünden geçerli olması kararını aldık. Bu konuda destek veren başta EPDK olmak üzere ilgili tüm taraflara ve dağıtım şirketlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Deprem bölgesinde akaryakıt sorunu yok. Tek sorun kötü hava koşulları" dedi.

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AKARYAKIT İKMALLERİ DEVAM EDECEK

Okumuş, vatandaşları mağdur etmeden ikmallere devam edeceklerine işaret ederek, "Kötü hava koşulları nedeniyle iletişimde aksamalar oluyor. O nedenle POS cihazlarında sıkıntı yaşanabilir. Bayilerimizden tahsilat konusunda kimseye zorluk çıkarmamalarını rica ediyoruz. PÜİS olarak biz gerekli yardımı kendilerine yapacağız. Ayrıca hava, yol şartları dışında, keyfi herhangi bir nedenle vatandaşa yakıt ikmali yapmayan bayilerimizin de ağır bir şekilde cezalandırılacağının bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

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Deprem bölgesinde bulunanlar bugünden itibaren motorin ve benzinin litresini yaklaşık 1 lira 30 kuruş indirimli alacak.

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