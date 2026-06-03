Erdoğan'dan 'mutlak butlan' yorumu: "CHP'nin iç meselesidir, bizi ilgilendirmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Milletin evine hepiniz hoşgeldiniz. Her sene yenilenebilir enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl toplam 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye almıştık.

Birazdan, 2025 yılında tamamlanan santrallerin toplu açılışını da yapacağız. Firmalarımızı, kurumlarımızı ve Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi olması giderek güçleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisini tertipledik. Türkiye'nin güncel gelişmeler ışığında bölgesinin siklet merkezi olduğu açıkça görülüyor.

28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tertibindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Hürmüz'ün fiilen kapanmasıyla, tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Küresel petrolün yaklaşık yüzde 25'inin, LNG ticaretinin ise yüzde 20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. Petrol varil fiyatları 2 katına kadar yükseldi.

Gübre, plastik dahil petrol türevi olan bütün ürünlerde bununla karşılaştık.

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Kimi ülkeler koronavirüs zamanından kalma tedbirler gibi tedbirler almak zorunda kaldılar.

Okullar tatil edildi, özel araçların trafiğe çıkışı kısıtlandı. Petrol istasyonlarının önünde kuyruklar oluştu.

Pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar bize enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, milli güvenlik meselesidir, bunu öğretmiştir.

Enerjiye olan ihtiyaç yükseliyor. Bu talebin daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Sadece yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin önümüzdeki 5 yılda 2 katına çıkacağı öngörülüyor.

Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 2 katına çıkmıştır. Elektrik tüketimimiz yüzde 2,1 oranında arttı 2025 yılında önceki yıla göre 2035'e kadar yüzde 50 oranında artmasını bekliyoruz.

Enerji arzımızda ithal kaynaklar yüzde 57 oranında, 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var.

Türkiye dünyanın 16, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir. Son 23 yılda ortalama yüzde 5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüme kaydetti. Karşılaştığı şoklara rağmen büyümesini sürdürdü ekonomimiz.

Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli ve yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.

"TEK GÜNDEMLERİ KOLTUK KAVGASI"

Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Yaşananlar CHP'nin iç meselesidir, bizi ilgilendirmez.

Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak.

Bu utanç sahnelerine yenileri eklenecek.

Ayrıntılar geliyor...