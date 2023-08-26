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Erdoğan’dan ‘tasarruf edin, emekliye verin’ talimatı! Emekliye ek zam için formüller ortaya çıktı: Ocak ayının beklenmesi şart olmayacak

26.08.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSK, Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimat verdiğini bizzat duyurmuştu. Milyonlarca emekli Temmuz ayında enflasyon ve refah payı artışı almış ama bu oran yetersiz kalmıştı. Ancak OVP ve bütçe disiplini konusunda yol haritasının netleşmesi sonrası Emekli maaşı için iki bakanlık harekete geçti. 7500 TL olan en düşük emekli maaşı konusunda formüller aranırken, birkaç formül masada bulunuyor. Peki emekliye zam nasıl olacak? İşte detaylar...

Erdoğan’dan ‘tasarruf edin, emekliye verin’ talimatı! Emekliye ek zam için formüller ortaya çıktı: Ocak ayının beklenmesi şart olmayacak

Emekli ve memur zammı ile her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde maaş artışları yaşanıyor. Memur zammı Temmuz döneminde yüzde 17,55 ve 8077 TL seyyanen artış olarak belirlendi. Emekliye zam oranı yüzde 19,77'den refah payı ile yüzde 25'e yükseltildi. Şimdi SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için yeni çalışma başlatıldı. Emekli maaşı düzenlemesi için seyyanen zam da masada bulunuyor.

Emekliler ve memurlar her yıl iki dönemde maaş artışı alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon bu artışlarda en önemli belirleyici oluyor. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon kaç puan ise o kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte oluşan enflasyon farkını artış olarak maaşlarında görüyor.

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REFAH PAYI UYGULAMASI

Sabah’ın haberine göre, bunun dışında son dönemde hem emekliler hem de memurlar için refah payı uygulaması devreye sokuldu. Hükümet oluşan enflasyonun üzerinde zam oranı belirledi. Ayrıca taban maaş uygulaması ile düşük aylıklar seyyanen ödemelerle belirlenen rakamlara tamamlandı. Örneğin bu yılın Ocak ayında zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15,40, memur emeklilerinde yüzde 16,48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti.

Aynı ayda ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Nisan ayında bir ara zam ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Böylece en düşük aylık alanlar a 2 bin lira ek ödeme yapılmıştı. Taban aylığın altındaki tüm maaşlar 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Temmuz ayında ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19,77, memur emeklilerinin yüzde 17,55 çıkan zam oranı ek iyileştirmeyle yüzde 25'e yükseltildi. Ancak bu artış özellikle 7.500 TL'nin altında kök maaşlarda artışı taban maaşın üzerine çıkarmadığından bir kısım emekli için ödemeler değişmedi.

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AK PARTİ’DE EMEKLİ ZAMMI HAREKETLİLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları için yeni düzenleme talimatını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletti. İki Bakanlık bir yandan çalışmayı yürütürken, AK Parti grubu da Meclis'e gelecek düzenleme için harekete geçti.

Erdoğan’ın depremin maliyeti sebebiyle bütçe imkânlarının kısıtlı olduğunu dile getiren ekonomi kurmaylarına, “Başka kalemlerden tasarruf edin, emekliye verin” dediği de iddia edildi.

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YENİ FORMÜLLER KONUŞULUYOR

Bu noktada başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

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SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE

Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir. Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.

ENFLASYON ÜZERİ ARTIŞ

Seyyanen artış dışımda gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor. Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde, Ocak ayının beklenmesi de şart olmayacak. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilecek.

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YENİ TABAN MAAŞ

Bir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaş yükseltilebilir. Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur. Emeklilere ilişkin iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak.


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