FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erdoğan dev projeyi açıyor! İki şehir arası 40 dakika olacak

Erdoğan dev projeyi açıyor! İki şehir arası 40 dakika olacak

07.01.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacak. 102 kilometrelik hat ile Konya-Karaman arasındaki 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 40 dakikaya düşecek.

Erdoğan dev projeyi açıyor! İki şehir arası 40 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, yarın Karaman'da Aktekki Meydanı'nda düzenlenecek törenle açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

ERDOĞAN MAKİNİST KOLTUĞUNA OTURACAK

Hava yoluyla Konya'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Garı'na gelip, YHT ile Karaman'a geçecek. Erdoğan'ın, test sürüşü kapsamında yapılacak seyahatte YHT'nin makinist koltuğuna oturması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin konferans salonunda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

cumhurbaskani-erdogan-konya-karaman-yht-hatti-14650713_o

SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKAYA DÜŞECEK

102 kilometrelik Konya-Karaman YHT hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor. YHT ile 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek. Hat ile Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
Kritik veri açıklandı: Altın düşüşe geçtiKritik veri açıklandı: Altın düşüşe geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Kazakistan'da infazlar sonrası orduya 'vur' emri!

Kazakistan'da infazlar sonrası orduya 'vur' emri!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Son dakika... Gram altın fiyatı yeniden yükselişe geçti! İslam Memiş'ten 'Mart' uyarısı geldi...

Son dakika... Gram altın fiyatı yeniden yükselişe geçti! İslam Memiş'ten 'Mart' uyarısı geldi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu!

2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu!

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Altın fiyatı için bu seviyeler yolda!

Altın fiyatı için bu seviyeler yolda!

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.