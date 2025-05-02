Erdoğan duyurmuştu! Yarısı Bizden kampanyasında tutarlar güncellendi, Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni bir madde de eklendi...

23 Nisan tarihinde İstanbul'da 6,2 'lik depremin olması vatandaşı korkutmuş ve evlerinin kentsel dönüşüme nasıl alabileceklerini incelemeye başlamıştı. Özellikle İstanbul'da büyük Marmara Depremi'nin beklenmesi nedeniyle birçok dönüşüm projesi yer alırken vatandaşlar da detayları incelmeye devam ediyor.

İstanbul'un 6,2 şiddetinde sarsılmasının ardından artçı depremlerin devamı vatandaşı tedirginliğini katlarken konutlarını destek kampanyaları ile yenilemek isteyenlerin sayısı da artıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasının destek tutarlarının artırıldığını açıklamıştı.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekildeydi:



"Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz. iş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı da 125 bin liraya çıkıyor. İstanbul'un yarınları için hayırlı uğurlu olsun"

YENİ BİR MADDE EKLENDİ

1 Mayıs 2025 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara geçici bir madde eklenerek, bu karar öncesi yapılan sözleşmelerin aynı miktarda destek tutarlarının uygulanacağı ifade edildi.