Erdoğan emeklilik sistemi için reform mesajı verdi: Kademeli olarak eşitlenecekti: Emeklilikte ‘istenmeyen formül’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yılı ‘emekliler yılı’ ilan etmiş ve o sözler emekli maaş zammı öncesi 16 milyon arasında heyecan yaratmıştı. Ancak maaş artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 24,73’te, memur emeklileri içinse yüzde 19,31’de kalmıştı.

EMEKLİ SOSYAL YARDIM İSTEMİYOR

Refah payı ya da seyyanen zam alamayan emekliler için şehirlerarası ulaşım, PTT ile kargo işlemleri, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama gibi imkanlar tanınmıştı. Ancak emekliler her fırsatta sosyal yardım istemediklerini dile getirirken, SGK’da çok primi olana daha yüksek emekli maaşı verilmesi ve en düşük emekli aylığından doğan adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyordu.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK AMA…

Hükümetin emeklilik sistemini değiştirmek için hazırlık yaptığı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Mevcut sisteme göre 2036’ya kadar emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58. Yaş 2048’e kadar kademeli olarak artıyor ve 1 Ocak 2048’de kadın ve erkekler için 65’e eşitleniyor. Ancak Cumhuriyet’in haberine göre beklenilen düzenlemenin daha emeklilere yönelik sosyal yardımlar konusunda olacağı iddia edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda henüz hazırlanmış bir çalışma olmadığı, bunun daha çok AK Parti grubunda dillendirildiği ifade ediliyor.

GÖZLER EKİM AYINA ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, KKTC dönüşü uçakta, emekli sistemi ve aylıklarıyla ilgili gazetecilerin bir sorusu üzerine, “Yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz” demesi, konunun Ekim ayında gündeme geleceği şeklinde yorumlandı.