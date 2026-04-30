Erdoğan ‘felaket’ demişti! 10 yıllık dev plan tamamlandı

"Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla 2 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek tanıtım programıyla kamuoyuna açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce “Şu anda bir felaketi yaşıyoruz” sözleri ile nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla sorunun çözümü için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye’nin gelecek on yıllık aile ve nüfus politikalarını belirlemesi için hazırlanan “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla 2 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek tanıtım programıyla kamuoyuna açıklanacak.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, insan odaklı ve aile merkezli anlayışla bütüncül bir yol haritası sunacak olan “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi”nde çalışmalar tamamlandı.

Aile ve nüfus yapısındaki değişimleri çok boyutlu bir şekilde ele alarak uzun vadeli bir politika ufku ortaya koymayı amaçlayan Vizyon Belgesi, aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girecek, tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı bir politika çerçevesi niteliği kazanacak.

KAMU SPOTUNUN İLK GÖSTERİMİ

Diğer yandan, “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi” tanıtım programında, “2025 Aile Yılı”na katkı sağlayanlar ile kısa film ve fotoğraf yarışması birincilerine ödülleri takdim edilecek.

Programda ayrıca “Türkiye’nin Ritmi: Hikâyemiz Yarım Kalmayacak” başlıklı kamu spotunun ilk gösterimi yapılacak, nüfus dinamizminin önemine, ailenin yaşamdaki merkezi yerine ve kuşaklar arası bağın değerine dikkat çekecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev firmaya 35 milyon TL para cezası kesildi!Dev firmaya 35 milyon TL para cezası kesildi!
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAvrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

