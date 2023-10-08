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Erdoğan 'İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi açıklayacağız' demişti... Tarih belli oldu! Gözler emekli maaşlarıyla ilgili çalışmada

08.10.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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Milyonların gözü kritik Kabine toplantısına ve toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kararlara çevrildi. AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla alakalı bir müjde vereceklerini duyurmuştu. Açıklama toplantısı merakla Kabine toplantısı tarihi beklenmeye başladı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte tüm detaylar...

Erdoğan 'İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi açıklayacağız' demişti... Tarih belli oldu! Gözler emekli maaşlarıyla ilgili çalışmada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyecanlandıran 'müjde' açıklamalarının ardından gözler Kabine toplantısında! AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Erdoğan, milyonlarca kişinin beklediği emekli maaşlarına dair açıklamalarda bulunmuş ve Kabine toplantısını işaret etmişti. Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." demişti. Şimdi, Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Normalde iki haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısının tarihi netlik kazandı. Kabine'nin, önemli gündem başlıklarını ele almak üzere 9 Ekim Pazartesi günü toplanacağı belirtiliyor. Kabine toplantısının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zamma dair ayrıntıları paylaşacak.

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"EMEKLİYE MÜDE VERECEĞİZ"

Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulunmuş ve kabine toplantısını işaret etmişti. Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." demişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Bir diğer gündem maddesinin de terörle mücadele olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde yer alacak. Bu başlıkta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kabine üyelerine sunum yapması beklentiler arasında.

Öte yandan İsrail-Filistin arasındaki gerilim de Ankara'nın yakın takibinde. Yaşananların Kabine'de ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflara itidal çağrısı yapmıştı.

26 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

26 Eylül'de gerçekleşen son Kabine toplantısında Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 12 ay aylık ücretsiz 10 GB internet düzenlemesi ele alınmıştı.

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