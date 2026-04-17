Erdoğan imzaladı! Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Yetkililer, kararın özellikle turizm sektörüne olumlu katkı sağlamasını ve iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine destek olmasını hedefliyor.

Türkiye’nin son dönemde farklı ülkelerle vize kolaylığı ve muafiyet adımları attığına dikkat çekilirken, Avustralya için alınan bu kararın da karşılıklı seyahatleri artırmasını bekliyor.

