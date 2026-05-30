FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Altın bize mesaj veriyor' deyip açıkladı: Yatırımcı dikkat etmeli

Altın fiyatları Orta Doğu'daki sürece dair yaşanan gelişmelerle şekillenmeye devam ederken Dr. Zekeriya Şahin'den altın yatırımcısına kritik uyarılar geldi.

'Altın bize mesaj veriyor' deyip açıkladı: Yatırımcı dikkat etmeli
Hande Dağ

Altın fiyatları, ABD ve İran arasında, Orta Doğu'daki gerilimli sürece ilişkin yaşanan gelişmeler çerçevesinde her yeni gün tekrardan şekillenmeye devam ediyor. Elinde altın olanlar ya da altın alacaklar, altının seyrine yönelik beklentileri merak ediyor. Uzman isimden altın yatırımcısı için değerlendirmeler geldi.

Altın bize mesaj veriyor deyip açıkladı: Yatırımcı dikkat etmeli 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın 4.538 dolar seviyesinde seyrederken gram altın ise 6.687 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın bize mesaj veriyor deyip açıkladı: Yatırımcı dikkat etmeli 2

"YATIRIMCILARIN PANİK YAPMAMASI GEREKİYOR"

CNN Türk yayınında konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin şu ifadeleri kullandı:

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"Dalgalı piyasaların özellikle altın fiyatlarının hareketliliği nedeniyle yatırımcıların panik yapmaması gerekiyor. Özellikle yüksek fiyattan girmişlerin de ellerindeki altını tutmasında fayda var. Düşük fiyattan girmişler zaten altının yukarı yönlü seyriyle birlikte kar satışlarını beraberinde yapacağı aşikar. Ama şunu görüyoruz ki, altın piyasa olarak bugün barışı değil, belirsizliği fiyatlıyor. Yani bu belirsizlik de beraberinde müzakereler ve görüşmelerdeki zikzaklara dayalı olarak değişkenlik arz ediyor. Doğal olarak bir panik telaşı yapılmaması lazım ve bununla birlikte de getiriden ziyade risk yönetimine odaklanılmasında faydalar var yatırımcılar açısından. Bunu iyi değerlendirmeleri lazım.

Altın bize mesaj veriyor deyip açıkladı: Yatırımcı dikkat etmeli 3

Çünkü altın şu süreçlerde özellikle 28 Şubat'tan bu yana halen birtakım mesajlar veriyor bizlere. Bu mesajlar şu: Özellikle kademeli olarak bu fiyatlar yine bir alım fırsatıdır orta ve uzun vadede. Ve yine verdiği bir başka mesaj; altın halen karakteristik olarak güvenli liman karakterini ortaya koyan bir yatırım enstrümanıdır. Onun için yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gerekenler noktasında şu belirsiz fiyat algılarında özellikle panik alım ve panik satışları yapmamasıdır. Buna çok dikkat etmeleri lazım, risk yönetimi açısından.

Altın bize mesaj veriyor deyip açıkladı: Yatırımcı dikkat etmeli 4

KIRILGAN ATEŞKES VE DİPLOMASİ SÜRECİ ALTIN FİYATLARINA TAMAMEN YANSIDI MI YOKSA PİYASA HALA RİSK PRİMİ BARINDIRIYOR MU?

Risk primi halen barındırıyor. Bir yandan umudu fiyatlarken bir yandan da işte bu jeopolitik riskler ve risk primini fiyatlamaya çalışıyor. Ama maalesef ki burada da bir yön arayışında gelen müzakere sonuçları veya gelen müzakere görüşmeleri neticesinde buradaki fiyatlamada açıkçası görüşmelerle doğru orantılı olarak bir yukarı bir aşağı yönlü hareketliliğe evriliyor. Çünkü özellikle bu riskin, savaşın yayılma riskinin olması, beraberinde petrol fiyatlarında acaba yine belirgin bir artışın olup olmayacağı endişesi ve yatırımın acaba yine güvenli liman olarak altına mı yoksa farklı enstrümanlara mı yapılması ile ilgili bir yön arayışı halen devam ediyor. Ama piyasalar şunu her zaman fiyatlıyor; umudu fiyatlamaya çalışıyor. Bundan sonraki süreçler için aslında savaşı değil bu savaşın seyri ile ilgili fiyatlamaları gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu da bir kenara koymakta fayda var. Ama hep söylediğimiz bir durum var... Olası bir savaşın bitme senaryosunda altının karakterini yine ortaya koyacağını söyleyebiliriz"

Altın bize mesaj veriyor deyip açıkladı: Yatırımcı dikkat etmeli 5

YENİ HAFTADA ALTIN İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ NELER?

Önümüzdeki yeni haftaya bakarken hem küresel çapta altın için takip edilmesi gereken kritik destek ve direnç seviyelerinin neler olduğu, hem de hangi rakamlar kırılırsa yönün daha aşağı veya yukarı olabileceğine yönelik soruya ise Şahin şu şekilde yanıt verdi:

Altın bize mesaj veriyor deyip açıkladı: Yatırımcı dikkat etmeli 6

"Özellikle 4400 ons fiyatı kırılırsa aşağı yönlü bir ivmelenmeyi görebiliriz. Ancak 4600 ve üzeri 4650, 4700 ons fiyatlarının kırıldığını yukarı yönlü görürsek de altının seyrinin kademeli olarak yükseleceği doğrudan bir dik yükseliş değil, kademeli olarak yükseliş seyrinde olacağını söyleyebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi fiyatlar gayet makul fiyatlar. Yani giriş yapılabilmesi için gayet makul fiyatlar. Ancak bu fiyatlamaların gerçekleşebilmesi için de gelebilecek olan özellikle Orta Doğu'dan gelebilecek olan ABD İran arasındaki görüşmelerden gelebilecek olan olumlu sinyallerin gelişmesi gerekiyor. Yani bu diplomasi dilinin daha piyasalara ılımlı bir hava yaratması gerekiyor. Ancak görüntü itibarıyla da ABD'nin İran üzerinde bir havuç sopa taktiği uyguladığını ve beraberinde işte Körfez ülkelerinden bazılarına başta Umman olmak üzere halen bir gözdağı verdiğini görüyoruz. Bununla birlikte de piyasaların açıkçası bir yandan temkinli ve umutlu olmakla birlikte bir yandan da gard alıcı bir fiyatlamaya gittiğini görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda 4400 eğer kırılır ise aşağı yönlü, altında kalıcı olmamakla birlikte aşağı yönlü gidişatın kalıcı olmamakla birlikte bundan sonraki süreçlerde 4600 ve üzeri rakamları görürsek ons fiyatlarında da yukarı yönlü olarak kademeli yükselişleri göreceğiz. Ki özellikle uluslararası bankalardan gelen birtakım revizyonlar var. Özellikle UBS'ten gelen bir revizyon var ki o da mevcut fiyatların üzerine 1000 dolarlık daha 2026 yılı sonu tahminleridir. Yani 5600 - 5700 dolar seviyeleridir"

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ücretsiz oluyor: 58 havalimanının tamamına gelecekÜcretsiz oluyor: 58 havalimanının tamamına gelecek
Sigorta ve kasko çıkışı geldi: 'Neredeyse araba fiyatına' Sigorta ve kasko çıkışı geldi: 'Neredeyse araba fiyatına'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.686,84
6.687,67
% 0.85
23:59
Ons Altın / TL
207.613,63
208.471,47
% 0.87
23:59
Ons Altın / USD
4.538,67
4.539,23
% 0.95
23:59
Çeyrek Altın
10.698,95
10.934,34
% 0.85
23:59
Yarım Altın
21.331,03
21.868,68
% 0.85
23:59
Ziynet Altın
42.795,80
43.603,60
% 0.85
23:59
Cumhuriyet Altını
44.504,00
45.176,00
% -0.56
12:18
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.