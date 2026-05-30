'Altın bize mesaj veriyor' deyip açıkladı: Yatırımcı dikkat etmeli

Altın fiyatları, ABD ve İran arasında, Orta Doğu'daki gerilimli sürece ilişkin yaşanan gelişmeler çerçevesinde her yeni gün tekrardan şekillenmeye devam ediyor. Elinde altın olanlar ya da altın alacaklar, altının seyrine yönelik beklentileri merak ediyor. Uzman isimden altın yatırımcısı için değerlendirmeler geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın 4.538 dolar seviyesinde seyrederken gram altın ise 6.687 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

"YATIRIMCILARIN PANİK YAPMAMASI GEREKİYOR"

CNN Türk yayınında konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Dalgalı piyasaların özellikle altın fiyatlarının hareketliliği nedeniyle yatırımcıların panik yapmaması gerekiyor. Özellikle yüksek fiyattan girmişlerin de ellerindeki altını tutmasında fayda var. Düşük fiyattan girmişler zaten altının yukarı yönlü seyriyle birlikte kar satışlarını beraberinde yapacağı aşikar. Ama şunu görüyoruz ki, altın piyasa olarak bugün barışı değil, belirsizliği fiyatlıyor. Yani bu belirsizlik de beraberinde müzakereler ve görüşmelerdeki zikzaklara dayalı olarak değişkenlik arz ediyor. Doğal olarak bir panik telaşı yapılmaması lazım ve bununla birlikte de getiriden ziyade risk yönetimine odaklanılmasında faydalar var yatırımcılar açısından. Bunu iyi değerlendirmeleri lazım.

Çünkü altın şu süreçlerde özellikle 28 Şubat'tan bu yana halen birtakım mesajlar veriyor bizlere. Bu mesajlar şu: Özellikle kademeli olarak bu fiyatlar yine bir alım fırsatıdır orta ve uzun vadede. Ve yine verdiği bir başka mesaj; altın halen karakteristik olarak güvenli liman karakterini ortaya koyan bir yatırım enstrümanıdır. Onun için yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gerekenler noktasında şu belirsiz fiyat algılarında özellikle panik alım ve panik satışları yapmamasıdır. Buna çok dikkat etmeleri lazım, risk yönetimi açısından.

KIRILGAN ATEŞKES VE DİPLOMASİ SÜRECİ ALTIN FİYATLARINA TAMAMEN YANSIDI MI YOKSA PİYASA HALA RİSK PRİMİ BARINDIRIYOR MU?

Risk primi halen barındırıyor. Bir yandan umudu fiyatlarken bir yandan da işte bu jeopolitik riskler ve risk primini fiyatlamaya çalışıyor. Ama maalesef ki burada da bir yön arayışında gelen müzakere sonuçları veya gelen müzakere görüşmeleri neticesinde buradaki fiyatlamada açıkçası görüşmelerle doğru orantılı olarak bir yukarı bir aşağı yönlü hareketliliğe evriliyor. Çünkü özellikle bu riskin, savaşın yayılma riskinin olması, beraberinde petrol fiyatlarında acaba yine belirgin bir artışın olup olmayacağı endişesi ve yatırımın acaba yine güvenli liman olarak altına mı yoksa farklı enstrümanlara mı yapılması ile ilgili bir yön arayışı halen devam ediyor. Ama piyasalar şunu her zaman fiyatlıyor; umudu fiyatlamaya çalışıyor. Bundan sonraki süreçler için aslında savaşı değil bu savaşın seyri ile ilgili fiyatlamaları gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu da bir kenara koymakta fayda var. Ama hep söylediğimiz bir durum var... Olası bir savaşın bitme senaryosunda altının karakterini yine ortaya koyacağını söyleyebiliriz"

YENİ HAFTADA ALTIN İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ NELER?

Önümüzdeki yeni haftaya bakarken hem küresel çapta altın için takip edilmesi gereken kritik destek ve direnç seviyelerinin neler olduğu, hem de hangi rakamlar kırılırsa yönün daha aşağı veya yukarı olabileceğine yönelik soruya ise Şahin şu şekilde yanıt verdi:

"Özellikle 4400 ons fiyatı kırılırsa aşağı yönlü bir ivmelenmeyi görebiliriz. Ancak 4600 ve üzeri 4650, 4700 ons fiyatlarının kırıldığını yukarı yönlü görürsek de altının seyrinin kademeli olarak yükseleceği doğrudan bir dik yükseliş değil, kademeli olarak yükseliş seyrinde olacağını söyleyebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi fiyatlar gayet makul fiyatlar. Yani giriş yapılabilmesi için gayet makul fiyatlar. Ancak bu fiyatlamaların gerçekleşebilmesi için de gelebilecek olan özellikle Orta Doğu'dan gelebilecek olan ABD İran arasındaki görüşmelerden gelebilecek olan olumlu sinyallerin gelişmesi gerekiyor. Yani bu diplomasi dilinin daha piyasalara ılımlı bir hava yaratması gerekiyor. Ancak görüntü itibarıyla da ABD'nin İran üzerinde bir havuç sopa taktiği uyguladığını ve beraberinde işte Körfez ülkelerinden bazılarına başta Umman olmak üzere halen bir gözdağı verdiğini görüyoruz. Bununla birlikte de piyasaların açıkçası bir yandan temkinli ve umutlu olmakla birlikte bir yandan da gard alıcı bir fiyatlamaya gittiğini görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda 4400 eğer kırılır ise aşağı yönlü, altında kalıcı olmamakla birlikte aşağı yönlü gidişatın kalıcı olmamakla birlikte bundan sonraki süreçlerde 4600 ve üzeri rakamları görürsek ons fiyatlarında da yukarı yönlü olarak kademeli yükselişleri göreceğiz. Ki özellikle uluslararası bankalardan gelen birtakım revizyonlar var. Özellikle UBS'ten gelen bir revizyon var ki o da mevcut fiyatların üzerine 1000 dolarlık daha 2026 yılı sonu tahminleridir. Yani 5600 - 5700 dolar seviyeleridir"