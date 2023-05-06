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Erdoğan imzaladı! Meyve-sebze fiyatları için yeni hamle: Yüzde 5 ila 10 arasında...

06.05.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlanan 13 büyükşehirde pazarcı esnafının vergilendirmede basit usulden yararlanacak olmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatların düşmesi bekleniyor.

Erdoğan imzaladı! Meyve-sebze fiyatları için yeni hamle: Yüzde 5 ila 10 arasında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 13 ilde vergilendirmede basit usul düzenlenmesi yapıldığını müjdeledi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hem vatandaş hem de pazar esnafı mutlu oldu. Karara göre pazarcılar, basit usule tabi olma şartlarını sağladığında kazançları gelir vergisinden istisna edilecek. Gelir vergisinden istisna edilecek olan pazar esnafı giderleri azalacağı için bu kararı sevinçle karşılarken, sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanmasını da bekliyor.

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“HEM ESNAF HEM DE VATANDAŞ MUTLU OLDU”

Eskişehir'de ailece pazarcılık yaptıklarını dile getiren Ömer Aslan, bu düzenlemeyle fiyatlarda düşüş yaşanabileceğini söyledi. Böyle bir kararın çıkmasını uzun süredir beklediklerini belirten Aslan, “Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bizleri düşündüğü için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu düzenleme çok iyi oldu. Eskişehir ile birlikte 12 büyükşehirde daha bizim gibi esnaflar basit usulde vergiden yararlanacak. Bunun için federasyon uğraşıyordu ve pazarcı esnafı olarak ihtiyacımız vardı. Basit usule geçilmesi çoğu şeyi değiştirir, fiyatlara etki eder. Bizler için iyi oldu tabi ama müşteri için daha iyi oldu. Fiyatlara da önümüzdeki günlerde yansır. Hem esnaf mutlu oldu, hem de vatandaşımız mutlu oldu. Böyle olmasaydı muhasebeci tutmak gerekiyordu, çünkü KDV'si ona göre oluyor. Şimdi basit usulle olduğu sürece bizler biraz daha rahat olacağız” dedi.

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“FİYATLARDA YÜZDE 5 İLA YÜZDE 10 CİVARINDA İNDİRİM OLABİLİR”

Basit usul düzenlemesi hakkında konuşan Ramazan Altın haberi duyunca çok mutlu olduğunu söyledi. Kararın herkes için hayırlı olacağını düşündüğünü dile getiren Altın, “Bizim için daha iyi oldu. Mesela her ay 400 lira muhasebe ücreti ödüyoruz. Basit usul olduğu zaman ödenmeyecek, o yönden daha iyi olur. Bizim için çok iyi, bu karardan mutlu olduk çünkü giderimiz azalır. Tezgâhlardaki fiyatlarda yüzde 5 ila yüzde 10 civarında indirim olabilir ve fiyatlar biraz aşağıya düşebilir. Pazarcılık kolay değil, sabah 04:00 ila 05:00 gibi gidiyorsun akşam 22:00'de eve geliyorsun. Zor bir meslek, çok kolay değil. Böyle olması bizim için de, vatandaş için de iyi olur” şeklinde konuştu.

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“FİYATLAR BU ŞEKİLDE DEVAM DA EDEBİLİR”

Vergide basit usul düzenlemesiyle pazarcı esnafı fiyatlarda düşüş olmasını beklerken, 10 yıldır pazarcılık yapan Faruk Atkı bu konuda kararsız kaldığını söyledi. Üreticinin maliyeti artarsa değişimin büyük olmayacağını düşündüğünü belirten Atkı, sözlerinde şunlara yer verdi:

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"Biz şimdiye kadar böyle bir şey duymadık, beklemiyorduk ama çıkarsa iyi olur. Belli fiyatlarda bir indirim olur. Biz tabii ki mutlu oluruz, neden mutlu olmayalım? Ben vergili değilim, kendim üretiyorum ve kendim satıyorum ama böyle olursa esnaf arkadaşlar açısından iyi olur. Vergili olanlar için daha iyi olur. Mazot, gübre ve ilaç pahalı olursa bence değişen bir şey olmaz. İşçilik ve ulaşım pahalı. Bir günün işçilik yevmiyesi 400 lira. Bunları da yetiştirmek kolay değil. Tarla kiraları ve gübre fiyatları bayağı bir yüksek. Üreticinin maliyeti artarsa fiyatlar bu şekilde de devam edebilir.” (İHA)

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