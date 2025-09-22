FİNANS

Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Bakan Işıkhan milyonların beklediği haber için tarih verdi: 'Çalışmalar başladı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir yayında gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı. EYT'den emekli maaşlarına kadar vatandaşın gündeminde yer alan finansal başlıklara dair değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, Bağ-Kur'lu olan vatandaşların beklediği 7200 prim günü için tarih de vererek çalışmaların sürdüğünü kaydetti. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ensonhaber YouTube kanalına konuk oldu. Uzun yıllardan beri ülke gündeminde yer tutan Erken Yaşta Emeklilik (EYT) ile ilgili konuşan Işıkhan, asgari ücretten bayram ikramiyelerine kadar pek çok önemli konuda açıklamada bulundu.

EYT İLE 2,5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLDU!

Bakan Işıkhan, EYT kapsamında 2025 itibarıyla 2,5 milyon vatandaşın emekli olduğunu ifade ederek, EYT'yi hak etmesine rağmen emekli olmayan 2,5 milyon vatandaşın olduğunu kaydetti ve cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Toplamda 5 milyona yakın EYT'li olduğunu varsayıyoruz. EYT'li olanların büyük bir kısmı da çalışmaya devam ediyor. Bir yandan emeklilik maaşını alırken bir yandan da alternatif işlerde çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü oradan da bize prim geliyor. Böyle bir döngü.

Kim istemez ki emekliliği. Vatandaşımızın şu kaygısını anlamış değilim. Emeklilik tamam ama bu bir sonuç zaten. Sen yeter ki çalış, üretim yap, ailene gelir sağla. Zaten emeklilik primini ödüyorsun"

SGK BÜTÇESİNİN YÜZDE 67'Sİ EMEKLİ AYLIĞINA GİDİYOR

2,5 milyon kişinin aynı anda emekli olmasının sisteme yük olduğunu kaydeden Işıkhan, "SGK bütçemizin yüzde 67'sini emekli aylığı ödemelerine harcıyoruz. 2023-2024 yılları içerisinde EYT'nin tam maliyeti 844 milyar TL. Bu yıl ise rakam 1,2 trilyon. Her yıl katlanarak bu rakam artacak. Bu rakamı da her yıl bütçeye koymak zorundayız. Çünkü hak eden ve edecek emeklilerimiz var. Bu planlamayı sürdürülebilir sağlamalıyız" dedi.

Bakan Işıkhan EYT olmasaydı maaşların daha yüksek olup olmayacağına ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Bütçeye ayırdığımız payı hesaba katın. 844 milyar TL geçen yıl. Bu yıl 1,2 trilyon TL. EYT hak edilmiş bunu eleştirmiyorum yanlış değerlendirilmesin. Elbette ödemek zorundayız. Ancak bu bir teori tabi, bir varsayım. Bu da gerçekleşti artık. Biz EYT'nin yaratmış olduğu mali yükle mücadele etmenin tek yolunun istihdam olduğunu düşünüyoruz"
EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Memur ve kamu işçileri için toplu sözleşme süreçlerinin tamamlandığını kaydeden Işıkhan, emekliler için de ekonomi koordinasyon kurulunun çalışmalar yaptığını vurguladı. En düşük emekli aylığı alan emekli sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu belirten Işıkhan, "Bu çalışmanın ayrıntılarını inşallah ilerleyen zamanda sizlerle de paylaşacağım " dedi.

7200 PRİM GÜNÜ İÇİ TARİH VERDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan 7200 prim günü için de açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, şu cümleleri kurdu:

"Bu da gündemimizde yer alan bir konu. Tabii 9.000 günden 7.200, 1200 güne indirilmesi yani 25 yıldan 20 yıl emeklilik halkının tanınması konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat tabii bizim için emir niteliğinde. Biz bu konuda Maliye Bakanlığımızda çalışmaya başlayacağız. 2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Ancak burada esnaf derken esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız? Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım. Çünkü şimdi kabul etmemiz lazım ki Bağkur esnafımızın durumu da özellikle prim ödeme noktasında zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük diğer SSK'lı tahsilatımıza göre. Ben bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz"

ÖZEK SEKTÖR ÇALIŞANLARINA DOĞUM İZNİ

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında uygulanmaya başlayan projelere de değinen Bakan Işıkhan, kamuda verilen doğum izni haklarının özel sektöre de gelip gelmeyeceğine ilişkin merak edilen soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Tabii adım adım ihtiyaç duyulan konularda harekete geçiriliyor. Politikalarımızı belirleyip eyleme döküyoruz. Bunların başında örneğin şu an mevcutta kadın işçilerimizin doğumdan önce 8 hafta sonrasında 8 hafta toplamda 16 hafta analık izini kullanabiliyor. Çalışma hayatındaki dengeleri sağlarken özel sektörü de düşünmemiz lazım. Kamuda bunları yapabiliyoruz çok rahat ama aynı hakların biraz daha altındaki uygulamaların özel sektör tarafından uygulandığını da görüyoruz. Ben birçok özel sektör temsilcisiyle, işverenle de görüştüm. İnanılmaz fırsatlar sağlıyor"

