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Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi! Toplantıda ne konuşuldu?

14.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya geldi. Görüşme beş saatten fazla sürdü, henüz bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi! Toplantıda ne konuşuldu?

Dövizde yaşanan dalgalanma devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kamu bankalarının genel müdürleri bir araya geldi.

EKONOMİ ZİRVESİNDE NELER KONUŞULDU

Toplantının gündeminde para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı çerçevesinde Merkez Bankası ile kamu bankalarının atacağı adımlar vardı.

Vahdettin Köşkü'nde yapılan toplantı saat 15.00’te başladı. Saat 20.20 sularında bitti.

Artık ekonomide gözler, perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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