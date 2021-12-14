Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi! Toplantıda ne konuşuldu?

Dövizde yaşanan dalgalanma devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kamu bankalarının genel müdürleri bir araya geldi.

EKONOMİ ZİRVESİNDE NELER KONUŞULDU

Toplantının gündeminde para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı çerçevesinde Merkez Bankası ile kamu bankalarının atacağı adımlar vardı.

Vahdettin Köşkü'nde yapılan toplantı saat 15.00’te başladı. Saat 20.20 sularında bitti.

Artık ekonomide gözler, perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.

