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Erdoğan müjdeyi vermişti! Doğal gaz desteğinde tarih belli oldu

11.01.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Doğal gaz desteğinde tarih belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" denilerek duyurulan doğal gaz yardımları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteğinin verilmeye başlanacağı tarih ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağı, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceği belirtildi.

Bakan Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah" dedi.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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