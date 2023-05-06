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Erdoğan, SAHA İstanbul Genel Kurulu'na mesaj gönderdi: 'Türkiye oyun değiştiren teknolojilerler...'

06.05.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 20 yılda savunma sanayisinde gerçekleştirdikleri dönüşümle yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli sistemleri hem ordunun hizmetine, hem de dost ve müttefik ülkelerin kullanımına sunduklarını belirterek, "Türkiye artık oyun değiştiren teknolojilerle dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi." ifadesini kullandı.

Erdoğan, SAHA İstanbul Genel Kurulu'na mesaj gönderdi: 'Türkiye oyun değiştiren teknolojilerler...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA İstanbul'un 5. Olağan Genel Kurulu'na mesaj gönderdi.

Avrupa'nın en büyük sanayi, havacılık ve uzay kümelenmesi SAHA İstanbul'un 5. Olağan Genel Kurulu, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulun açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliğe gönderdiği mesaj okundu.

Mesajında, SAHA İstanbul'un 5. Olağan Genel Kurulu'nu en kalbi duygularıyla selamladığını kaydeden Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli destekçilerinden birisi olan, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un 938 üyesi ve 26 üniversitesiyle Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine çok büyük katkılar verdiğini anlattı.

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Erdoğan, son 20 yılda savunma sanayisinde gerçekleştirdikleri dönüşümle yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli sistemleri hem ordunun hizmetine, hem de dost ve müttefik ülkelerin kullanımına sunduklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye artık oyun değiştiren teknolojilerle dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi. Bu gelişmelerde büyük savunma ve sanayi firmalarımızın ve üniversitelerimizin yanı sıra endüstrinin asıl itici gücü olan KOBİ'lerimizin de çok büyük bir katkısı olduğunu görüyorum. Savunma sanayi firmalarımızı, üniversitelerimizi ve KOBİ'lerimizi aynı çatı altında toplayarak savunma sanayisindeki bu dönüşüme katkı veren SAHA İstanbul'u başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Bu vesileyle SAHA İstanbul 5. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılara sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP DA MESAJ GÖNDERDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da genel kurula gönderdiği mesajda, etkinliğe davetleri nedeniyle SAHA İstanbul yetkililerine teşekkür etti.

Daha önceden Ankara'da belirlenen programları sebebiyle genel kurula katılamadığını belirten Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayimizde milli yeteneklerimizi geliştiren ve bir proje üretim merkezi sunan SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nu tebrik ederim. Çalışmalarınızın kıymetli olduğunu belirterek hayırlı ve bereketli olmasını temenni eder burada geliştirilen projeler vesilesiyle ülkemize ve milletimize daha nice hayırlı hizmetler yapmanızı Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim. Bu güzel vesileyle bir araya gelmiş değerli misafirlerimizi en içten duygularımla selamlarım."

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Anahtar Kelimeler:
savunma sanayi

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