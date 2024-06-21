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Erdoğan talimatı verdi! Doğum teşvikinde yeni detaylar belli oldu! Gündem olacak o destek ilk kez masada!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.06.2024 13:41
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Çalışan anne adayları dikkat! Doğurganlık oranlarındaki düşüşün ardından bakanlıklar harekete geçti. Doğuma teşvik için ailelere destek olacak bazı düzenlemeler yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in doğum izninin bir yıla uzatılması önerisine sıcak baktığı öğrenildi.

Erdoğan talimatı verdi! Doğum teşvikinde yeni detaylar belli oldu! Gündem olacak o destek ilk kez masada!

Hükümet doğurganlık oranlarının düşmesinin ardından teşvik için çalışmalara başladı. Çalışmalarda doğum izninin uzatılması, kreş ve anne babalara maddi destekler gündem olurken kira desteği ise ilk kez masada... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a talimat verdi.

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Milliyet'te yer alan habere göre doğuma teşvik paketi AK Parti'nin son MKYK toplantısınında da konuşuldu. Toplantıda ücretli doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkartılması önerdi. Bakan Şimşek öneriye yeşil ışık yaktı.

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KREŞ VE KİRA DESTEĞİ DE MASADA

Toplantıda, ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de ele alındı.


Express


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