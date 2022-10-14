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Erdoğan ulaşım desteğini duyurmuştu! Toplam 5 bin TL verilecek! İşte ayrıntılar...

14.10.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ulaşım desteğinde detaylar belli oldu. Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerine, 2022 için yılda 2 kez gidiş- dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL yapılacağı belirtildi. Peki, öğrenci ulaşım desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Erdoğan ulaşım desteğini duyurmuştu! Toplam 5 bin TL verilecek! İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal yardımdan faydalanıcı ailelerdeki Türk vatandaşı üniversite öğrencilerine (sadece 25 yaş altı lisans öğrencileri) şehirler arası ulaşım desteği sağlanacak.

ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanacak. Her bir ilet için 2022 yılında 500, 2023 yılında 750 TL destek verilecek. Böylece her öğrenciye 2022'de toplam 2 bin, 2023'te 3 bin TL bilet ücreti verilecek. Destek bütçesi toplam 300 milyon TL olacak. Destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak. Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.

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'VAKIFLAR ARACILIĞIYLA ÖĞRENCİLERİN HESAPLARINA GEÇECEK'

Bakan Yanık açıklamasında, ‘Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak.’ dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Öğrenci ulaşım desteği ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklamada bulunuldu. Erdoğan, üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz”

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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