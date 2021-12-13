Erdoğan uyarmıştı! Cezası iki milyon TL'ye çıkıyor

Son dönemlerde artan döviz kurundan dolayı birçok üründe stokçuluk yapılıyordı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin açıklama yaparak, stokçuluk yapanların cezalandırılacağını bildirmişti. Erdoğan'nın açıklamasının ardından beklenen kritik düzenleme için harekete geçildi.

Ticaret Bakanlığı ‘Perakende Satış Yasası’nın 18inci maddesinde yer alan stokçulara verilen cezalarda artışa gidecek.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU KURULMUŞTU

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla geçtiğimiz yıl Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulmuştu.

500 BİN TL'DEN İKİ MİLYON TL'YE ÇIKARILACAK

Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda mal ve hizmetin fiyatında fahiş artış yapanlara 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanlara ise 500 bin TL'ye kadar ceza kesilebiliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine gündeme gelen yeni düzenlemeye göre 500 bin TL'lik üst limit iki milyon TL'ye kadar çıkarılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada stokçulara yönelik cezanın artırılacağını, bunların mallarına el konulacağını söylemişti. Önceki gün yapılan kabine toplantısından sonra ise maliyet artışı ve kur yükselişiyle izah edilemeyecek fiyat artışı yapanlarla bilhassa stokçuluğa yönelenlerin gözünün yaşına bakılmayacağını belirtmişti.

Erdoğan, “Hem idari hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

STOKÇULUĞA 545 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdiğini duyurmuştu.



