Erkek çalışanlar dikkat! Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

Erkek çalışanların eksik prim gününden kaynaklanan bu mağduriyetini gidermek için askerlik borçlanması formülü geliştirilmiştir. Askerlik borçlanması, Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilen erkek çalışanlara askerlik süresinin bir kısmını ya da tamamını borçlanması ile geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına imkan vermektedir. Askerlik borçlanması emekliliği doğrudan etkileyen sosyal bir haktır. Bu nedenle sigortalı olarak çalışan erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olmanın kapsamını ve detaylarını araştırıyor. Peki askerlik borçlanması nedir? Kimler askerlik borçlanması hakkından yararlanabilir? Askerlik borçlanması başvurusu nasıl yapılır? İşte askerlik borçlanmasına dair merak edilen detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

SGK bünyesinde sigortalı olarak bildirilen erkek çalışanların askerlik nedeniyle iş hayatından uzak kaldıkları döneme ilişkin ödenmeyen prim günlerinin ilgili kuruma borçlanmasına denir. Bu göre; askerlik borçlanması hakkından iş akdine tabi olanlar, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışan ve kamu görevlileri statüsündeki sigortalı kişiler ve bunların hak sahipleri yararlanabilir. Borçlanma süresi sigortalı çalışan talep ettiği süre için yapılabilir.