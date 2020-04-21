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Erkek çalışanlar dikkat! Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 14:28 | Son Güncelleme

Tüm erkek vatandaşlarının askerlik yapması mecburidir. Askerlik süresince erkek sigortalılar çalışma hayatından uzak kalırlar. Bu süre boyunca erkeklerin adına kendisi ve işveren tarafından SGK'ya prim ödemesi yapılmaz. Prim ödemesindeki eksiklik emeklilik zamanını geciktirir ve alınacak aylık miktarında düşüş olmasına neden olur.

Erkek çalışanlar dikkat! Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

Erkek çalışanların eksik prim gününden kaynaklanan bu mağduriyetini gidermek için askerlik borçlanması formülü geliştirilmiştir. Askerlik borçlanması, Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilen erkek çalışanlara askerlik süresinin bir kısmını ya da tamamını borçlanması ile geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına imkan vermektedir. Askerlik borçlanması emekliliği doğrudan etkileyen sosyal bir haktır. Bu nedenle sigortalı olarak çalışan erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olmanın kapsamını ve detaylarını araştırıyor. Peki askerlik borçlanması nedir? Kimler askerlik borçlanması hakkından yararlanabilir? Askerlik borçlanması başvurusu nasıl yapılır? İşte askerlik borçlanmasına dair merak edilen detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

SGK bünyesinde sigortalı olarak bildirilen erkek çalışanların askerlik nedeniyle iş hayatından uzak kaldıkları döneme ilişkin ödenmeyen prim günlerinin ilgili kuruma borçlanmasına denir. Bu göre; askerlik borçlanması hakkından iş akdine tabi olanlar, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışan ve kamu görevlileri statüsündeki sigortalı kişiler ve bunların hak sahipleri yararlanabilir. Borçlanma süresi sigortalı çalışan talep ettiği süre için yapılabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik borçlanması için gerekli olan şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında değerlendirilir.

Erkek sigortalıların askerlik borçlanması hakkından faydalanması için askerlik görevini er, erbaş olarak yapması ya da yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık aşamasında geçen süre de askerli borçlanması süresine dahil edilir.
Erkek çalışanlar, askerlik borçlanması ile emekliliğini öne çekebilir. Örneğin; 2000 yılında sigorta başlangıcı olan ama 1999'da askere giden biri sigorta başlangıcını 1999'a çekebilir.
Askerlikten çürük raporu ile muaf olanlar ve henüz askerlik görevini yerine getirmeyenler askerlik borçlanması hakkını kullanamaz.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsünde çalışan erkek çalışanların askerlik borçlanması hakkından yararlanması için resmi başvurularını yapması gerekir.

4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta koluna mensup kişiler ve bunların hak sahipleri çalışanın en son hizmet verdiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine başvurularını iletebilirler.
Kamu görevlileri ve bunları hak sahipleri ise; Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına ilgili belgeler ile başvurması gerekir.
Askerlik borçlanması için yapılan bizzat başvurularda askerlik borçlanması belgesi, askerlik borçlanması başvuru dilekçesi ve T.C. kimlik kartının aslı ile fotokopisi gereklidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılan başvuruların yanında 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigortalılık statüsündeki kişilerin e-Devlet kanalı üzerinden başvurularını da iletmesine imkan verilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Askerlik borçlanmasına dair yapılacak olan prim ödemesinin miktarı yıldan yıla değişiklik gösterir. Askerlik borçlanmasına dair prim ödemesi asgari ücret üzerinden hesaplanır. Buna göre; borçlanmanın alt ve üst limitleri belirlenmiştir. Borçlanma için ödenecek günlük miktarın alt limiti brüt asgari ücretin yüzde 32'si; günlük miktarın üst limiti brüt asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katıdır. 2020 yılında askerlik borçlanması için aylık en düşük miktar 941.76 TL; en yüksek miktar ise 7.006 TL'dir.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik, borçlanma, SGK,

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