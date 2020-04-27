Erkek çalışanlara erken emeklilik ve yüksek maaş hakkı! Bu şartlara uyuyorsanız...

Askerlik sebebiyle çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan erkek sigortalıların adına SGK'ya bu süre boyunca herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Sigortalı erkek işçilerin eksik prim günleri ise emeklilik maaşını ve emekli olma zamanını doğrudan etkiler. Hatta net bir şekilde emekli olma zamanında gecikmelere ve maaşta düşüklüğe neden olmaktadır. Erkek sigortalıların mağdur olmasını önlemek adına askerlik borçlanması hakkı devreye sokulmuştur.

Muvazzaf askerlik süreleri dışında gerçekleşen ve Sosyal Güvenlik Kurumu primi ödenmeyen zamanları kapsayan askerlik borçlanması hakkı için erkek sigortalıların başvurularını iletmesi gerekir. Başvurular; Sosyal Güvenlik Kurumuna bizzat ya da e-Devlet kapısı kullanılarak online olarak iletilir. Peki, askerlik borçlanması hakkından kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir? Askerlik borçlanması için ne kadar ödeme yapılır?

ASKERLİK BORÇLANMASI HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik borçlanması hakkından hizmet akdine bağlı olan 4A, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışan 4B ile kamu görevlileri kapsamındaki 4C statüsündeki erkek sigortalılar yararlanabilir. Aynı zamanda erkek sigortalıların vefat etmesi durumunda bu kişilerin hak sahipleri başvurularını iletebilirler. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile askerlik borçlanmasının şartları belirlenmiştir.