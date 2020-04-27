Erkek çalışanlara erken emeklilik ve yüksek maaş hakkı! Bu şartlara uyuyorsanız...

Askerlik sebebiyle çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan erkek sigortalıların adına SGK'ya bu süre boyunca herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Sigortalı erkek işçilerin eksik prim günleri ise emeklilik maaşını ve emekli olma zamanını doğrudan etkiler. Hatta net bir şekilde emekli olma zamanında gecikmelere ve maaşta düşüklüğe neden olmaktadır. Erkek sigortalıların mağdur olmasını önlemek adına askerlik borçlanması hakkı devreye sokulmuştur.
Muvazzaf askerlik süreleri dışında gerçekleşen ve Sosyal Güvenlik Kurumu primi ödenmeyen zamanları kapsayan askerlik borçlanması hakkı için erkek sigortalıların başvurularını iletmesi gerekir. Başvurular; Sosyal Güvenlik Kurumuna bizzat ya da e-Devlet kapısı kullanılarak online olarak iletilir. Peki, askerlik borçlanması hakkından kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir? Askerlik borçlanması için ne kadar ödeme yapılır?
Askerlik borçlanması hakkından hizmet akdine bağlı olan 4A, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışan 4B ile kamu görevlileri kapsamındaki 4C statüsündeki erkek sigortalılar yararlanabilir. Aynı zamanda erkek sigortalıların vefat etmesi durumunda bu kişilerin hak sahipleri başvurularını iletebilirler. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile askerlik borçlanmasının şartları belirlenmiştir.
Askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik hakkını elde etmek için kişilerin sigorta başlangıç tarihinden önce vatani görevini tamamlaması gerekir.
Sigorta başlangıç tarihinden sonra vatani görevini yapan kişilerin askerlik borçlanması ile prim gününü arttırarak daha yüksek emekli maaşı almasına imkan verilir.
Erkeklerin askerlik borçlanması için vatani görevini er ya da erbaş olarak yapması veya yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okulu için hazırlık aşamasında geçen süre de askerlik borçlanması içerisinde değerlendirilir.
Askerlikten muaf olan ya da askerliğini tamamlamamış kişilerin askerlik borçlanmasından yararlanması mümkün değildir.
Askerlik süresi boyunca erkek sigortalıların adına SGK'ya herhangi bir prim ödemesi yapılmamalıdır.
Askerlik borçlanması, er ya da erbaş olarak silah altına alınan süre boyunca yapılabilir. Bu sürenin bir kısmı ya da tamamı borçlanılabilir.
Askerlik borçlanması için 4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olarak çalışan erkek sigortalılar son hizmetin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü üzerinden bizzat başvurularını iletebilirler. 4C sigortalılık statüsünde olan kamu görevlileri ise başvurularını "Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı" üzerinden dilekçelerini ileterek gerçekleştirirler.
Bizzat yapılan başvuruların yanı sıra e-Devlet kapısı aracılığıyla da online başvurular yapılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" ile "4B Askerlik Borçlanması Başvurusu" sayfalarınca gerçekleştirilir.
Askerlik borçlanmasına dair yapılacak olan tutar; ödeme yapılacak yıl belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanır. Buna göre; 2020 yılı içinde askerlik borçlanması için ödenecek taban limit günlük 31.39 TL, tavan limit günlük 235.44 TL olarak belirlenmiştir.
Bedelli askerlik (1 aylık-30 günlük) taban limit 941.7 TL; tavan limit 7.063 TL
Kısa dönem askerlik (6 aylık-180 günlük) taban limit 5.650 TL; tavan limit 42.379 TL
Uzun dönem askerlik (12 aylık-360 günlük) taban limit 11.301 TL; tavan limit 127.137 TL
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