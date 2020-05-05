Erkek sigortalılar dikkat! Bu işlem ile emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz...

Türkiye'de askerlik sisteminde yapılan yeni düzenlemelerle birlikte askerlik süresi kısaltılmıştır ancak askerlik hala zorunludur. Halk arasında çürük olarak isimlendirilen "askerlik için sağlık durumu elverişsiz" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu olan kişilerin dışında eğitim-öğretim süresini tamamlayan 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti erkek vatandaşları askere gitme mecburiyetindedir. Eğer erkek vatandaşlar sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsa; silahaltına alınmak için çalışma dönemine ara verirler. Verilen bu ara, kişilerin karşısına eksik prim miktarı olarak çıkar. Askerlik nedeni ile iş hayatına ara veren kişilerin bu dönemde eksik kalan prim ödemelerini sonraki yıllarda SGK'ya borçlanma imkanı verilmiştir. Üstelik erkek sigortalılara özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkı ile 2 yıl daha erken emekli olunmasına izin verilir. Askerlik borçlanması nedir? Nasıl faydalanılır? İşte askerlik borçlanmasına dair merak edilenler... ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik borçlanması hakkı ile 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) veya 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık kollarına mensup olan kişilerin geriye dönük olarak prim ödemesine imkan verilmiştir. Askerlik borçlanması hakkı ile borçlanılan prim miktarları hizmet süresine dahil edilir. Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerlik erken emekliliğin kapılarını aralarken; sigorta başlangıç tarihinden sonraki askerlik ise emeklilik maaşının arttırılmasına yardımcı olur. Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için geçerli olan şartlar 5510 sayılı kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Erkek sigortalıların vatani görevini er, erbaş olarak yapmaları ya da yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık aşamasında geçen süre de askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir. Askerlik süresinin bir kısmı ya da tamamı borçlanılabilir. Askerlik süresinden daha fazla borçlanma yapılması söz konusu olmaz. Silahaltına alınan süre boyunca kişinin adına SGK'ya herhangi bir sigorta primi ödenmemesi şarttır.