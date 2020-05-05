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Erkek sigortalılar dikkat! Bu işlem ile emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2020 20:14 | Son Güncelleme

Ülkemizde 18 yaşını dolduran ve sağlık durumu elverişli olan erkek vatandaşların vatani görevini tamamlaması zorunludur. Askerlik görevini yerine getirmek için erkek sigortalılar iş hayatına ara verir. Bu dönemde erkek işçilerin adına SGK'ya prim ödemesi yapılmaz. Eksik prim günleri ise emeklilik zamanını olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuzluğun giderilmesi için formüller geliştirilmiştir.

Erkek sigortalılar dikkat! Bu işlem ile emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz...

Türkiye'de askerlik sisteminde yapılan yeni düzenlemelerle birlikte askerlik süresi kısaltılmıştır ancak askerlik hala zorunludur. Halk arasında çürük olarak isimlendirilen "askerlik için sağlık durumu elverişsiz" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu olan kişilerin dışında eğitim-öğretim süresini tamamlayan 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti erkek vatandaşları askere gitme mecburiyetindedir. Eğer erkek vatandaşlar sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsa; silahaltına alınmak için çalışma dönemine ara verirler. Verilen bu ara, kişilerin karşısına eksik prim miktarı olarak çıkar.

Askerlik nedeni ile iş hayatına ara veren kişilerin bu dönemde eksik kalan prim ödemelerini sonraki yıllarda SGK'ya borçlanma imkanı verilmiştir. Üstelik erkek sigortalılara özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkı ile 2 yıl daha erken emekli olunmasına izin verilir. Askerlik borçlanması nedir? Nasıl faydalanılır? İşte askerlik borçlanmasına dair merak edilenler...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik borçlanması hakkı ile 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) veya 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık kollarına mensup olan kişilerin geriye dönük olarak prim ödemesine imkan verilmiştir. Askerlik borçlanması hakkı ile borçlanılan prim miktarları hizmet süresine dahil edilir. Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerlik erken emekliliğin kapılarını aralarken; sigorta başlangıç tarihinden sonraki askerlik ise emeklilik maaşının arttırılmasına yardımcı olur. Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için geçerli olan şartlar 5510 sayılı kanun çerçevesinde belirlenmiştir.

Erkek sigortalıların vatani görevini er, erbaş olarak yapmaları ya da yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık aşamasında geçen süre de askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.

Askerlik süresinin bir kısmı ya da tamamı borçlanılabilir. Askerlik süresinden daha fazla borçlanma yapılması söz konusu olmaz.

Silahaltına alınan süre boyunca kişinin adına SGK'ya herhangi bir sigorta primi ödenmemesi şarttır.

Askerlikten muaf olan ya da askerlik görevini yerine getirmeyen kişilerin askerlik borçlanmasından yararlanması mümkün değildir.

Askerlik borçlanması için resmi başvuruda bulunulması gereklidir. Başvuru esnasında kişilerin askerlik görevini tamamladığına ilişkin belgeler dikkate alınır.
Kişinin vefat etmesi durumunda ise hak sahipleri askerlik borçlanması talebini iletebilirler.

ASKERLİK BORÇLANMASINDAN NASIL FAYDALANILIR?

Askerlik borçlanmasından yararlanmak için başvurunun yapılması gerekir. Başvuru için şahsen ya da online başvuru yöntemleri geliştirilmiştir.

4A ve 4B sigortalılık statüsünde olan erkekler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezi; 4C sigortalılık statüsünde olanlar ise SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı üzerinden bizzat başvuru gerçekleştirilir.

Online başvuru için ise; e-Devlet kapısına entegre edilen "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu, 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu ile Son Kez 4C Sigortalısı Olanların Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subaylık Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvuru ve Takibi" sayfaları kullanılır.

ASKERLİK BORÇLANMASININ MİKTARI NE KADARDIR?

Askerlik borçlanmasına ilişkin ödeme miktarı o yıl geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2020 yılında askerlik borçlanması için günlük taban miktar 31.39 TL; tavan miktar 235.44 TL olarak belirlenmiştir. Örneğin; 1 aylık askerlik için en düşük 941.7 TL; en yüksek 7.063,2 TL ödeme yapılır.

Kaynaklar:

https://www.haberturk.com/askerlik-borclanmasi-nedir-askerlik-borclanmasi-hesaplama-2019-hts-2507414-ekonomi

https://www.paradurumu.com/emeklilik/askerlik-borclanmasi-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-haberi-4758

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