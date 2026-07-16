'Erkek sürücüler park etmesin' Otoparkta yeni uygulama

Ankara'da bir otopark yeni bir uygulama başlattı. Otopark alanının bir katı kadınlar için özel olarak hazırlandı. Pembeye boyanan o otoparkın duvarlarına "erkekler park edemez" uyarısı da asıldı.

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu otoparkta bir kat kadınlar için hazırlandı.

"ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA"

Mikrofon uzatılan kadın sürücülerden biri "Buraya yakışır bir uygulama. Böyle şeyler bizi mutlu ediyor" derken bir erkek vatandaş ise "Çok güzel bir uygulama. Bayanlarımızın emniyeti açısından mükemmel" ifadelerini kullandı.

Otoparka girenlerin gözlerine inanamadığı uygulamada duvarların pembeye boyandığı ve tabelalar asıldığı aktarıldı. Söz konusu kata sadece kadın sürücülerin araçlarını park edebildiği belirtildi.

"KEŞKE HER YERDE OLSA"

Kapalı otoparkta oluşturulan o özel alanın kadınlar tarafından çok sevildiği aktarılırken bir kadın vatandaş "Çok iyi kesinlikle. Keşke her yerde olsa. Daha da artsa çoğalsa" ifadelerini kullandı.

Otoparkın duvarları pembe olan katına erkek sürücülerin araçlarını park etmelerinin yasak olduğu belirtildi. Bir kadın vatandaş da "Vallahi ben çok sevindim. Kendi şoförlüğüm yok ama gelinimin var. Vallahi oğlumdan güzel sürüyor gelinim" dedi.

Kadınlara özel otopark alanının erkek sürücülerden de tam not aldığı aktarılırken bir erkek vatandaş "Ben takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.