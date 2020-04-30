Erkekler bunu yaparsa erken emekli oluyor! SGK giriş tarihi geriye çekiliyor...

Vatani görevini yapmak üzere çalışma hayatına ara veren erkek sigortalılar askerlikten döndükten sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam edebilirler. Sigortalı olarak çalışan erkeklerin ara verdikleri dönem iş durumlarını olmasa bile prim günü ödemelerini doğrudan etkiler. Eksik kalan prim ödemeleri, emeklilik zamanını ve emekli maaşını direkt olarak etkiler. Eksik kalan prim günü sayısı emeklilik tarihinin ileri gitmesine ve emeklilik maaşının miktarının düşmesine neden olmaktadır.
Askerlik nedeni ile eksik kalan prim günleri ödemesinin mağduriyet yaratmaması adına erkek sigortalılara askerlik borçlanması hakkı sunulmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanması formülünün detayları biçimlendirilmiştir. Peki, askerlik borçlanması hakkından kimler yararlanabilir? Askerlik borçlanmasının şartları nelerdir? İşte, askerlik borçlanmasına dair merak edilen tüm detaylar...
Askerlik borçlanması, vatani görevini yerine getirmek üzere iş hayatına ara veren sigortalı erkek çalışanların askerlik sürenin bir bölümünü ya da tamamını geriye dönük olarak SGK'ya ödemesi anlamına gelmektedir.
Askerlik borçlanması ile eksik prim miktarları ödenerek kişilerin daha yüksek maaş alması ya da daha erken emekli olmasına izin verilir. Askerlik borçlanmasından faydalanabilecek kişiler yasal olarak belirlenmiştir:
Hizmet akdine bağlı olarak çalışan erkek sigortalılar (4A)
Kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışma hayatını sürdüren erkek sigortalılar (4B),
Kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışan erkekler (4C) ve bunların hak sahipleri askerlik borçlanmasından yararlanabilirler.
Askerlik borçlanması için kişilerin er ya da erbaş olarak silahaltına alınmış olmaları gerekir. Aynı zamanda yedek subaylık okulunda geçen eğitim süresi ve bu okula hazırlık aşamasındaki zaman askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.
Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için erkek sigortalıların 4A, 4B veya 4C sigortalılık statüsüne bağlı olarak çalıştıklarının Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla tescil edilmesi gerekir.
Askerlik borçlanması süresi en fazla askerliğin tamamını kapsayacak şekilde yapılabilir. Daha fazla süre için borçlanma söz konusu olmaz.
Erkek sigortalıların sigorta başlangıç tarihinden önce askerliğini yapmış olması emeklilik zamanını erkene çeken bir detaydır.
Askerlik borçlanması için başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden bizzat olarak ve e-Devlet kapısı aracılığıyla online olarak gerçekleştirilir. Askerlik borçlanması başvurusu sırasında askerlik borçlanması belgesi, başvuru dilekçesi ve kimlik kartının aslı ile fotokopisi gereklidir.
Askerlik borçlanmasına dair yapılacak prim günü ödemelerinin taban ve tavan fiyatları ödemenin yapılacağı yıl güncel olan asgari ücret üzerinden belirlenir. Askerlik borçlanmasının taban miktarı asgari ücretin yüzde 32'si; tavan miktarı ise asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katıdır. Buna göre 2020 yılında geçerli olan askerlik borçlanması taban miktarı günlük 31.39 TL; tavan miktarı günlük 235.425 TL'dir.
18 aylık (540 günlük) en düşük 16.951,68 TL; en yüksek 110.185,92 TL,
15 aylık (450 günlük) en düşük 14.126,40 TL; en yüksek 91.821.60 TL,
12 aylık (360 günlük) en düşük 11.301.12 TL; en yüksek 73.457.28 TL,
5 aylık (150 günlük) en düşük 4.708.80 TL; en yüksek 19.129.50 TL
1 aylık (30 günlük) en düşük 941.76 TL; en yüksek 7.006 TL askerlik borçlanması ödemesi yapılmaktadır.
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