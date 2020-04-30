Erkekler bunu yaparsa erken emekli oluyor! SGK giriş tarihi geriye çekiliyor...

Vatani görevini yapmak üzere çalışma hayatına ara veren erkek sigortalılar askerlikten döndükten sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam edebilirler. Sigortalı olarak çalışan erkeklerin ara verdikleri dönem iş durumlarını olmasa bile prim günü ödemelerini doğrudan etkiler. Eksik kalan prim ödemeleri, emeklilik zamanını ve emekli maaşını direkt olarak etkiler. Eksik kalan prim günü sayısı emeklilik tarihinin ileri gitmesine ve emeklilik maaşının miktarının düşmesine neden olmaktadır. Askerlik nedeni ile eksik kalan prim günleri ödemesinin mağduriyet yaratmaması adına erkek sigortalılara askerlik borçlanması hakkı sunulmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanması formülünün detayları biçimlendirilmiştir. Peki, askerlik borçlanması hakkından kimler yararlanabilir? Askerlik borçlanmasının şartları nelerdir? İşte, askerlik borçlanmasına dair merak edilen tüm detaylar... ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? KİMLER BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNABİLİR? Askerlik borçlanması, vatani görevini yerine getirmek üzere iş hayatına ara veren sigortalı erkek çalışanların askerlik sürenin bir bölümünü ya da tamamını geriye dönük olarak SGK'ya ödemesi anlamına gelmektedir.

Askerlik borçlanması ile eksik prim miktarları ödenerek kişilerin daha yüksek maaş alması ya da daha erken emekli olmasına izin verilir. Askerlik borçlanmasından faydalanabilecek kişiler yasal olarak belirlenmiştir: Hizmet akdine bağlı olarak çalışan erkek sigortalılar (4A)

Kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışma hayatını sürdüren erkek sigortalılar (4B),

Kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışan erkekler (4C) ve bunların hak sahipleri askerlik borçlanmasından yararlanabilirler. ASKERLİK BORÇLANMASININ KOŞULLARI NELERDİR? Askerlik borçlanması için kişilerin er ya da erbaş olarak silahaltına alınmış olmaları gerekir. Aynı zamanda yedek subaylık okulunda geçen eğitim süresi ve bu okula hazırlık aşamasındaki zaman askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.

Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için erkek sigortalıların 4A, 4B veya 4C sigortalılık statüsüne bağlı olarak çalıştıklarının Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla tescil edilmesi gerekir.

Askerlik borçlanması süresi en fazla askerliğin tamamını kapsayacak şekilde yapılabilir. Daha fazla süre için borçlanma söz konusu olmaz.

Erkek sigortalıların sigorta başlangıç tarihinden önce askerliğini yapmış olması emeklilik zamanını erkene çeken bir detaydır.