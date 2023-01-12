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Erken emekliliğin formulü: Eksik primleriniz varsa böyle tamamlayabilirsiniz!

12.01.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT, emekli maaş zammı, erken emeklilik konuları gündemdeki yerini koruyor. Emeklilere yeni dönem için yüzde 30 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 57'lik oranla 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükseltildi. Emekliler maaş zammının yanı sıra ikramiye, promosyon gibi birçok ödemeden faydalanıyor. Birçok vatandaş emekli olmanın hayalini kuruyor. Emekliliğe giden kısa yollar da bulunuyor. İşte detaylar...

Erken emekliliğin formulü: Eksik primleriniz varsa böyle tamamlayabilirsiniz!

Emekli olabilmek için yaş, prim, gün sayısı gibi detaylar dikkate alınıyor. Ancak bunların yanı sıra kadın ve erkeklere, erken emeklilik için faklı fırsatlar sunuluyor. Çocuk parası, askerlik parası da bu fırsatların içerisinde yer alıyor. İşte tüm detaylar...

EKSİK PRİMLERİ BÖYLE TAMAMLAYIN!

Kadınlar doğum borçlanmasından yararlanabilirken erkekler de askerlik borçlanmasından yararlanarak erken emekli olabiliyor. Bu süreler ödendiğinde emeklilik yaşları geriye çekiliyor.

Sigortadan önce yapılan askerlik borçlanılırsa, askerlik süresi kadar işe başlangıç tarihlerini geri çekilir. Bu şekilde 1 yıl erken emekli olunur. Sigortadan sonra yapılan askerlik borçlanılırsa eksik primler tamamlanabiliyor.

Askerlik borçlanması e-Devlet ya da SGK üzerinden yapılır. İşlemler online ya da kuruma giderek gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde, doğum borçlanması da e-Devlet aracılığıyla yapılabilir.

Erken emekliliğin formulü: Eksik primleriniz varsa böyle tamamlayabilirsiniz!

DOĞUM BORÇLANMASI 2023'TE NE KADAR OLACAK?

1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 76 bin 861,44 TL olacak.

2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 153 bin 722,9 TL olacak.

3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 230 bin 584,3 TL olacak.

Erken emekliliğin formulü: Eksik primleriniz varsa böyle tamamlayabilirsiniz!

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 38 bin 430,72 TL olacak.

450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 48 bin 38,40 TL olacak

540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 57 bin 6462,08 TL olacak.

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askerlik erken emeklilik doğum

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