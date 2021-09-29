Erken emeklilik fırsatı! İki ay borçlanmayla iki yıl erken emekli olmak mümkün!

Emekli olmak konusunda yaş ve prim günü en önemli hususların başında geliyor. Örneğin 1971 doğumlu, ilk SSK girişimi 1986'da ve 2440 prim günü ödemesi olan bir kişi 2320 gün daha prim ödeyerek toplam primin 5300 güne tamamlanması durumunda emekli olabilir. Bu kişinin sigorta başlangıç tarihinin 23 Kasım 1986 olduğu varsayılırsa ve kişinin, işe girdiğinden itibaren prim ödemesi bulunuyorsa emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabi olur.

İKİ AY BORÇLANMA İLE İKİ YIL ERKEN EMEKLİLİK

1975 doğumlu bir kişinin sigorta başlangıç tarihi 1 Kasım 1999 olduğunda ve toplam 7400 gün sigorta prim gün ödemesi, 1 Kasım 1998'de 8 ay kısa dönem askerliğe başlamış ve 12 Temmuz 1999 tarihinde terhis olması durumunda bu kişi ne zaman emekli olabilir? Bu kişi 7000 günden fazla primi olduğu için bundan sonra prim ödemese de 60 yaşını doldurcağı zaman emekli olabilir. Askerlik sürenizin iki ayını borçlanması durumunda emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olur. Primi yeterli olduğu için bundan sonra prim ödemese de 58 yaşınızı dolduracağı zaman emekli olması mümkün.

HİZMET BİRLEŞMESİ ZORUNLUDUR

30 Eylül 1999'da öğretmen olarak göreve başlayan ve halen devam eden 1975 doğumlu bir kişi, askerliğini de asteğmen olarak yapmışsa ve 1994'te SSK'lı olarak inşaat şirketinde çalışmış, 30 gün prim ödemesi var ise bu kişi ne zaman emekli olur? Aynı zamanda bu kişinin 30 gün prim ödemesi bulunuyor ve 30 günü çalışma süresine ekletmemiş.

Yukarıda belirtilen kişinin asteğmen olarak bir sene görev yaptığını ve buna karşılık 3 ay Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma süresi) kazandığınız varsayımına göre, Emekli Sandığı’ndan emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 58 yaş şartlarına tabi olur. Bu kişi hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamladıktan sonra 2033'de 58 yaşını doldurduğunuz tarihte emekli olabilir. Hizmetlerin birleştirilmesi zorunludur. Bu kişinin hizmet birleştirmesi, yani 30 gün sigortalılık süresi bulunmasaydı emeklilik yaşı 60 olacaktı.

BORÇLANILMASI GEREKEN EN AZ SÜRE NEDİR?

25 Temmuz 1992 tarihinde SSK girişimle 6500 gün prim ödemesi olan 10 Şubat 1970 doğumlu bir kişi ne zaman emekli olabilir? En az ne kadar askerlik borçlanması yapabilir?

Yukarıda belirtilen kişinin 5600 günden fazla primi olduğundan bundan sonra prim ödemese de 53 yaşını dolduracağı 10 Şubat 2023’te emekli olabilir. Askerliği sigorta başlangıç tarihinden önce yapmış olmalı. Askerlik süresinin 430 gününü borçlanması durumunda emekli olmak için 25 sene sigortalılık süresi, 5525 gün prim ve 52 yaş şartlarına tabi olur. Primi yeterli, borçlanmadan sonra prim ödemese de 52 yaşı dolduracağı 10 Şubat 2022’de emekli olabilir.

STAJIN EMEKLİLİĞE YARARI YOK

1 Mart 1975 doğumlu, staj girişi 15 Ekim 1991, ilk sigorta girişi ise 17 Ağustos 1993’te olan bir kişi ne zaman emekli olur? Aynı zamanda bu kişinin 8700 gün prim ödemesivar ve SGK listesinde ilk işe girişi 15 Ekim 1991 görünüyor.

Staj sigortasında kişileri emekli eden sigorta kollarına prim ödenmiyor. Bu sebeple emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. SGK listesinde başlangıcının 15 Ekim 1991 olması önemli değil. 1993 başlangıcına göre emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabi. Bu kişinşn prim ödemesi yeterli olduğu için bundan sonra prim yatırmasa da 54 yaşını dolduracağı1 Mart 2029’da emekli olabilir.



