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Erken emeklilik hayal değil! İşe giriş tarihi geri çekiliyor...

14.03.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken emekli olmak isteyen milyonlarca kişi bulunuyor. Erken emekli olmanın yolları araştırılırken pek bilinmeyen bir detay dikkat çekiyor. Bilindiği üzere stajda yapılan sigortalar emekliliğe katkı sağlamıyor. Ancak bir meslek grubu için staj süresi emekliliği etkileyebiliyor.

Erken emeklilik hayal değil! İşe giriş tarihi geri çekiliyor...

Çalışma hayatında aktif milyonların ortak hayali erken emekli olmak. Çalışanlar staj yaptıkları dönemi emeklilik hesaplarında kullanmayı talep ediyor ancak bu primler sağlık için olduğundan geçerli sayılmıyor. Öte yandan staj süresini borçlanmada avukat formülü uygulanabilir. İşte ayrıntılar...

Erken emeklilik hayal değil! İşe giriş tarihi geri çekiliyor...

PRİM ÖDEYEREK BORÇLANABİLİRSİNİZ

Staj esnasında verilen sigorta numarası geçerli sayılıyor ancak primler, iş kazası ve meslek hastalığı ile sınırlı oluyor. Bu yüzden uzun vadeli sigorta kollarında yer almıyor. Stajını yapmış, şimdi emekli olmayı bekleyenler bu primlerin borçlanarak geçerli olmasını ya da staj başlangıcının emeklilik hesabında da sigorta başlangıcı sayılmasını istiyor.

Yasalara göre, primler emeklilikte sayılmadığı için borçlanma yapılamaz. Ancak bu durumun istisnaları bulunuyor. Avukat adayları mezun olmalarının ardından 1 yıl gibi bir süre staj yapıyor. Eğer bu süre içerisinde sigortalı olmaksızın staj yapılmışsa, bu süreler borçlanılabilir. Bu süreler için belirleyecekleri prime esas kazanç seviyesi üzerinden yüzde 32 oranında prim ödeyerek borçlanmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Bunun haricinde staj borçlanması yapılan süreler 5510 sayılı yasanın 41. Maddesi'nde sıralanıyor.

Erken emeklilik hayal değil! İşe giriş tarihi geri çekiliyor...

Doğum askerlik, yurtdışı gibi borçlanmaların haricinde eğitim ve stajla alakalı borçlanma fırsatları bu maddede yer alıyor. Avukatlık haricindeki staj borçlanmaları da şöyle sıralanıyor: Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurtdışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurtdışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı borçlanılarak sigortalılıktan sayılıyor.

Erken emeklilik hayal değil! İşe giriş tarihi geri çekiliyor...

İŞE GİRİŞ TARİHİ GERİ ÇEKİLİYOR

Bu borçlanma örnekleri meslek lisesi stajı yapanlara veya çıraklıkla iş hayatına atılanlarda da geçerli olabilir. Ayrıca buradan bir kaynak da sağlanabilir. Ancak bunun için öncelikle bu konuda kapsamın belirlenip kimlerin bu haktan yararlanacağının tespit edilmesi gerekli.

Staj sigortası anneler için doğum borçlanması konusunda avantajdır. Anneler sigortadan önceki doğumlarını borçlanamaz. Ancak burada normal çalışma değil stajda geçerli kabul ediliyor. Stajın ardından gerçekleşen doğumlar borçlanılabilir. Ayrıca borçlanılan süre kadar işe giriş tarihi de geri çekilir. Bu şekilde, staj yapan anneler için erken emeklilik imkanı oluşur.


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İşçi
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