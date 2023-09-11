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Erken emeklilik için onay çıktı: Berat Albayrak döneminde gündeme getirilmişti! Yaş şartı 56’ya düşüyor…

11.09.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik sistemi değişiyor. Meclis açılır açılmaz 2. Torba yasa ile primlerin ve yaş şartının düşürülmesi gündeme getirilecek. Emeklilik reformunun ilk adımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçileri içeren yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'luyu hedefleyen önemli bir değişikliği hayata geçirecek. Yeni sistem Bağ-Kur'luların 9000 prim günü 7200 prim gününe düşürmeye odaklanıyor. Ayrıca Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çifte emekli maaşının önü açılacak.

Erken emeklilik için onay çıktı: Berat Albayrak döneminde gündeme getirilmişti! Yaş şartı 56’ya düşüyor…

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte esnafın prim gün sayısının düşürülmesi konusu, 2. Torba yasa içerisinde yer alacak. Bu kapsamlı değişiklikle 1.1 milyon kişinin emeklilik yaşı önemli bir şekilde geriye çekilecek. Bu düzenleme, emekli olan bireylerin aylık gelirlerini yüzde 20 oranında artırma potansiyeli sunacak. İşte yeni emeklilik reformlarına dair detaylar.

Memur ve emekli maaşı zammı için yeni sistem! Memur ve emekli maaşı zammı için yeni sistem!

EMEKLİLİK SİSTEMİ 2. TORBA YASADA OLACAK

İlk torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. 2. torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor. Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak.

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EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR

Peki yeni emeklilik modeli nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber’e konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem’in açıklamaları şöyle:
“Tamamlayıcı emeklilikten kasıt şu aslında devletin sunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kaynaklı bir emeklilik sistemimiz var zaten kamunun sunduğu. Onun yanında ikinci bir emeklilikten bahsediyoruz. Bu ikinci emeklilik dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı şekillerde uygulanıyor. Kimi ülkelerde mesleklere göre uygulanıyor. Bizde de ona benzer sistemler var banka sandıkları gibi OYAK sistemi gibi böyle mesleki tamamlayıcı emeklilikler var. Bazı ülkelerde de bizdekine benzer bireysel emeklilik sistemi gibi sistemler var. Bizde de şu anda bireysel emeklilik sistemi var. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi var. 45 yaşın altındaki çalışanlar otomatik olarak bu sistemin içine giriyorlar. Her ay maaşlarından brüt maaşlarının yüzde 3'ü kadar bir kesinti oluyor ancak 2-3 ay içinde isterlerse bu sistemden çıkıyorlar.”

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BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

“Yeni getirilecek sistem aslında 2017'de Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde de gündeme gelmişti ve çok da tartışılmıştı. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı ve tarafların anlaşması halinde hem kıdem tazminatı fonu hem de bireysel emeklilik sisteminin birleştirilmesi noktasında bütün paydaşların anlaşması gerekiyor demişti.”

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"KIDEM TAZMİNATI SORUNU VAR"

“O anlaşma olmadı ama bu bizim için bir zorunluluk özellikle kıdem tazminatı fonunun kurulması çünkü Türkiye'de kıdem tazminatı sorunu var. Yüzde 80-85 ki Çalışma Bakanlığının rakamlarıdır alamıyor insanlar kıdem tazminatını.”

NEDEN GEREKLİ?

“Ama önce şu ikinci emeklilik niçin gerekli onu söyleyeyim. Sizin çalışırken bir yaşam standartınız var belli bir maaşınız var. Hem kamuda hem özel sektörde. Ama emekli olduğunuz zaman hem maaşınız biraz düşüyor dolayısıyla yaşam standartınız ve gelir seviyeniz düşmüş oluyor. Dolayısıyla bu standartı koruyacak gelir seviyesini koruyacak bir sistem yani ikinci bir emekli maaşı sistemi. ”

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HERKESE ÇİFT MAAŞ

"Herkes çift emekli maaşı alacak. Nasıl olacak? Önce SGK'dan kamudan emekli olacak sonra da bu tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte ikinci bir emeklilik maaşı gelecek. Bizde otomatik katılım sistemi şu anda uygulanıyor ama zorunlu değil. Bu zorunlu olduğu zaman sizin maaşınızdan yüzde 3 kesilecek."

3’LÜ PRİM ÖDEME SİSTEMİ

Zorunlu olduğu zaman zaten sistem oturacak. Kesin değil ama zorunlu olmak zorunda. Başka türlü çıktığın zaman sistem bozulacak. Burada vatandaşın maaşından yüzde 3 kesilecek bir de işveren katkı yapacak. Ve zaten devlet katkısı var yüzde 30. 3'lü bir prim ödeme sistemi olacak.


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