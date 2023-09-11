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Memur ve emekli maaşı zammı için yeni sistem! Bakan Şimşek sinyali verdi: Gerçek değil, hedef enflasyon…

11.09.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli zammı ve memur maaşı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir sinyal geldi. Emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı ve Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi gibi konuların konuşulduğu şu günlerde Şimşek, maaşlara yapılacak zam oranlarının artık hedef enflasyona göre belirleyeceğini açıkladı. Bu kapsamda memur ve emekli maaşları için hesap tablosu değişti. İşte emekli maaşı ve memur maaşları için zam oranı hesapları ve yeni sistemin detayları...

Memur ve emekli maaşı zammı için yeni sistem! Bakan Şimşek sinyali verdi: Gerçek değil, hedef enflasyon…

Toplu sözleşme zammı sonrası emekliye zam düzenlemesi gündemdeki sıcaklığnı giderek artırdı. OVP'de tahminler ve hedefler belirlendi. Emekli maaşı zammı için Meclis'in açılmasıyla harekete geçilecek. Öte yandan asgari ücret, memur ve emekli zammı başta olmak üzere ücret artışları için yeni sistem hazırlanıyor.

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ZAMDA SİSTEM DEĞİŞİYOR

Milyonlarca memur ve emekli için yeni zam dönemi yaklaşırken maaş hesaplarında da sistem değişikliğine gidileceğinin işareti verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı.
Sabah’ta yer alan habere göre, bundan böyle gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak artışlar yapılacak. Böylece hem enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.

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EMEKLİ VE MEMURA YÜZDE 50’LİK OCAK ZAMMI

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 65 olarak açıklandı. Buradan yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon da yaklaşık yüzde 38 olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için ise fark ödeneceği anlamını taşıyor. Bu farkla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 49'u geçmiş olacak. Verilecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

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MEHMET ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Emekli ve memur zammı yılda iki kez belirleniyor. Ocak ev Temmuz aylarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkını maaşlarında görüyor. Burada hesaplamalarda kullanılan parametre ise 6 ay sonunda gerçekleşen enflasyon oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında hesaplamaların değişeceğinin işareti de verilmiş oldu.

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REFAH PAYI ARTIŞI DA YOLDA

Yapılacak yeni hesaplamalar dönem sonundaki enflasyona göre değil zamların uygulanacağı 6 ay için hedeflenen enflasyona göre yapılmış olacak. Böylece emekliler ve memurlar oluşacak enflasyon farkından etkilenmezken maaş artışları da enflasyonun üzerinde kalacak. Bu arada refah payı uygulamasının da devam etmesi bekleniyor.

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EMEKLİYE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Bu yıl için yapılan açıklamalara bakıldığında özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ekim ayında bir ara zam yapılması gündemde bulunuyor. Meclis açıldığında yapılacak bir düzenleme bekleniyor. Bu düzenlemede seyyanen artış, oransal artış, taban maaş artışı ya da Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi gibi formüller üzerinde çalışılıyor. Detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışması sonrası netleşecek. Düzenleme yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiriyor.

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Örneğin burada 5.000 TL gibi bir Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi demek 80 milyar TL'lik bir maliyet söz konusu oluyor. Bu nedenle Bakanlık, mali disipline zarar vermeyecek şekilde düzenlemeyi getirmek için yoğun çaba harcıyor. Hem 2024 yılı enflasyonu hem de Orta vadeli Program'da öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonunun masaya gelmesi bekleniyor.

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